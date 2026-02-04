Čeští curleři jsou sami mezi profíky: Práce v advokacii i IT. Kamen stojí ranec

Když zapnete olympijské vysílání, máte velkou šanci, že narazíte právě na české curlery. Česká televize dá »metané na ledě« 58 vysílacích hodin, což je nejvíc ze všech. Turnaj dvojic začíná už dnes, dva dny před zahájením.
- Hra s dvacetikilovými žulovými kameny na ledě, jejímž smyslem je co nejvíc svých umístit ke středu terče a soupeřovy naopak z prostoru vyrazit, je zvláštní. Existuje spousta příměrů, jako kulečník na ledě, zimní golf, ledové šachy, nebo petanque na ledě, žádný ale moc nesedí.
Curling jako vítěz
„Petanque jsem zkusil v jedné francouzské kolonii a byl jsem tragický," říká Radek Boháč, jeden z pěti členů mužského týmu. Mimochodem, cestování ho živí. „Snažím se být spolupracovníkem mé ženy v cestovní agentuře," říká Boháč.
Práce v advokacii i IT
Podobnou práci má i jeho kolega Marek Černovský. Češi totiž mají curling jako hobby, obživa jim plyne z jiných zdrojů. „Myslím, že na olympiádě narazíme na samé profesionály. To my nejsme, i když nedávno nás vzala pod sebe Dukla a mohl jsem v zájmu co nejlepší přípravy na olympiádu utlumit své aktivity v IT firmě. Řekněme, že jsem poloamatér,“ vysvětlil Martin Jurík.
Podobně postupoval kapitán českého týmu Lukáš Klíma, který si vydělával v advokacii, i jeho spoluhráč s podobným jménem Lukáš Klípa. „Pracoval jsem na plný úvazek v bance, ale také jsem v této sezoně práci pozastavil.“ K bankéři, advokátovi, IT expertovi a dvěma zaměstnancům cestovky je třeba přidat dva studenty, Julii Zelingrovou a Víta Chabičovského, kteří právě dnes (19:05 proti Kanadě) zahájí soutěž párů. Těch je na olympiádě celkem deset a jsou dost vyrovnané, takže šance na medaili jsou slušné.
Speciální led
Curling se hraje na speciálně upraveném ledě, který má na povrchu zmrzlé krůpěje vody, není rovný a nežehlí se rolbou. Hrát se tak musí na speciálních stadionech, nikoliv na povrchu pro hokej či bruslení.
Curlingeři Vít Chabičovský a Julie Zelingrová si vybojovali olympiádu • Instagram
Skotská žula
Kameny mají 17 – 20 kilo a jsou skutečně žulové, ale každý spasovaný ze dvou typů kamene, jádro je jiné. Vyrábějí se ze žuly, která se těží na skotském ostrově Ailsa Craig. Český curlingový smíšený pár Vít Chabičovský a Julie Uelingrová • Petr Skála - SportovniListy.cz
Osm kusů
Cena kamenu je kolem 25 tisíc korun a každý tým jich má osm. Nejcennější je kompletní sestava všech osmi vcelku, jelikož »série stejné šarže« má ideálně shodné parametry. Jednotlivé kameny už vyjdou levněji.
Nezvedat!
Kameny se z ledu při hře nezvedají, jen se posouvají. Když soutěžící na led spadne, vždy musí rychle vstát, protože jinak pod ním strukturovaný led taje a výrazně se mění vlastnosti dráhy.
Metaři
Kamenům umetají cestu spoluhráči. Dokážou v případě potřeby prodloužit jejich dráhu o cca 2,5 metru. Kamenu se nesmí dotknout, tím by byl ze hry. Přesto donedávna dokázali kámen i zpomalit, tyto praktiky jsou ale již pravidly zakázány. Tým mužů se probojoval na olympiádu • Český curling
Dlouhá hra
Hrací kolo, tj. úsek, během něhož každý tým odehraje svých osm kamenů, se nazývá end. Zápasy mají osm až deset endů, v případě OH deset. Jeden zápas trvá 2,5 až tři hodiny.
Olympijský stadion na curling stojí přesně v místě hlavního stadionu pro OH 1956 v Cortině. • Jiří Koťátko