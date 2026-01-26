Program curlingu na ZOH 2026: kdy startují Češi?
Slavnostní zahájení zimní olympiády je na programu 6. února, avšak curling odstartuje již o dva dny dříve. Poslední utkání se odehraje 22. února na sportovišti v Cortině. Poprvé v historii uvidíme na ZOH i český mužský tým. Dále budeme mít reprezentanty v kategorii mixů. Program, českou nominaci, výsledky a další informace naleznete v článku. Kompletního průvodce ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
|CURLING NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026
|KDY?
|4. - 22. února 2026
|KDE?
|Cortina d’Ampezzo
|ČESKÁ ÚČAST
|Lukáš Klíma, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klípa, Radek Boháč, Julie Zelingerová, Vít Chabičovský.
Program curlingu na ZOH 2026
Program Curlingu na ZOH 2026 - tým mužů
Datum a čas
Zápas
ST 11. 2., 19:05
tým z kvalifikace vs. ČESKO
PÁ 13. 2., 09:05
Švýcarsko vs. ČESKO
PÁ 13. 2., 19:05
ČESKO vs. Norsko
SO 14. 2., 14:05
ČESKO vs. Velká Británie
NE 15. 2., 19:05
Itálie vs. ČESKO
PO 16. 2., 14:05
ČESKO vs. Kanada
ST 18. 2., 14:05
tým z kvalifikace vs. ČESKO
ČT 19. 2., 09:05
Švédsko vs. ČESKO
Program Curlingu na ZOH 2026 - Zelingerová / Chabičovský
Datum a čas
Zápas
ST 4. 2., 19:05
Kanada vs. ČESKO
ČT 5. 2., 10:05
Švédsko vs. ČESKO
ČT 5. 2., 19:05
ČESKO vs. Velká Británie
PÁ 6. 2., 14:35
ČESKO vs. USA
SO 7. 2., 14:35
ČESKO vs. Korea
SO 7. 2., 19:05
ČESKO vs. Švýcarsko
NE 8. 2., 10:05
Norsko vs. ČESKO
NE 8. 2., 14:35
Itálie vs. ČESKO
PO 9. 2., 10:05
ČESKO vs. Estonsko
Česká nominace v curlingu na ZOH 2026
Curlingová reprezentace čítá sedm jmen. Mužský tým tvoří pětice hráčů, v kategorii smíšených párů (mixů) nás na ZOH budou reprezentovat Julie Zelingrová a Vít Chabičovský.
|Mužský tým
|Skip
|Lukáš Klíma
|Vice-skip
|Marek Černovský
|Druhý kámen
|Martin Jurík
|Lead
|Lukáš Klípa
|Náhradník
|Radek Boháč
|MIX
|Julie Zelingerová
|Vít Chabičovský
České a československé úspěchy v curlingu na ZOH
První účast Čechů přišla na minulých olympijských hrách v Pekingu 2022. O co nejlepší výsledek tam bojovali manželé Paulovi. Ti nakonec ze skupiny nepostoupili, ale v celkovém hodnocení z toho bylo solidní 6. místo.
|Ročník
|Umístění
|2022
|6. místo - Tomáš a Zuzana Paulovi (mix)