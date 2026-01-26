Předplatné

Program curlingu na ZOH 2026: kdy startují Češi?

Otakar Plzák
ZOH 2026
Slavnostní zahájení zimní olympiády je na programu 6. února, avšak curling odstartuje již o dva dny dříve. Poslední utkání se odehraje 22. února na sportovišti v Cortině. Poprvé v historii uvidíme na ZOH i český mužský tým. Dále budeme mít reprezentanty v kategorii mixů. Program, českou nominaci, výsledky a další informace naleznete v článku. Kompletního průvodce ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

CURLING NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026
KDY?4. - 22. února 2026
KDE?Cortina d’Ampezzo
ČESKÁ ÚČASTLukáš Klíma, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klípa, Radek Boháč, Julie Zelingerová, Vít Chabičovský.

Program curlingu na ZOH 2026

Program Curlingu na ZOH 2026 - tým mužů

Datum a čas

Zápas

ST 11. 2., 19:05

tým z kvalifikace vs. ČESKO

PÁ 13. 2., 09:05

Švýcarsko vs. ČESKO

PÁ 13. 2., 19:05

ČESKO vs. Norsko

SO 14. 2., 14:05

ČESKO vs. Velká Británie

NE 15. 2., 19:05

Itálie vs. ČESKO

PO 16. 2., 14:05

ČESKO vs. Kanada

ST 18. 2., 14:05

tým z kvalifikace vs. ČESKO

ČT 19. 2., 09:05

Švédsko vs. ČESKO

Program Curlingu na ZOH 2026 - Zelingerová / Chabičovský

Datum a čas

Zápas

ST 4. 2., 19:05

Kanada vs. ČESKO

ČT 5. 2., 10:05

Švédsko vs. ČESKO

ČT 5. 2., 19:05

ČESKO vs. Velká Británie

PÁ 6. 2., 14:35

ČESKO vs. USA

SO 7. 2., 14:35

ČESKO vs. Korea

SO 7. 2., 19:05

ČESKO vs. Švýcarsko

NE 8. 2., 10:05

Norsko vs. ČESKO

NE 8. 2., 14:35

Itálie vs. ČESKO

PO 9. 2., 10:05

ČESKO vs. Estonsko

Česká nominace v curlingu na ZOH 2026

Curlingová reprezentace čítá sedm jmen. Mužský tým tvoří pětice hráčů, v kategorii smíšených párů (mixů) nás na ZOH budou reprezentovat Julie Zelingrová a Vít Chabičovský.

Mužský tým
SkipLukáš Klíma
Vice-skipMarek Černovský
Druhý kámenMartin Jurík
LeadLukáš Klípa
NáhradníkRadek Boháč
MIX
Julie ZelingerováVít Chabičovský

České a československé úspěchy v curlingu na ZOH

První účast Čechů přišla na minulých olympijských hrách v Pekingu 2022. O co nejlepší výsledek tam bojovali manželé Paulovi. Ti nakonec ze skupiny nepostoupili, ale v celkovém hodnocení z toho bylo solidní 6. místo.

RočníkUmístění
20226. místo - Tomáš a Zuzana Paulovi (mix)

