Repre jde do rozhodující bitvy o MS s Dánskem: Naťukněte je! Jsou křehcí
Mají sice technicky zdatné hvězdy zhusta hrající anglickou ligu, více než dvojnásobně dražší kádr, ale sami Dánové vnímají svůj nároďák jako křehký. Labilitu ukazují speciálně v klíčových momentech.
Už v závěru kvalifi - kační skupiny v roli favoritů Dánové selhali. Loni v listopadu doma šokova l i fanoušky remízou 2:2 s Běloruskem, pak prohráli ve Skotsku 2:4. Proto jsou v baráži, zatímco Skotové na MS.
Pro Česko může hrát fakt, že jejich obrana je nyní kvůli absencím poněkud provizorní, celkem trenér Riemer na baráž povolal dokonce osm debutantů! Sázka na méně zkušené hráče v podobných duelech »vše, nebo nic« labilitu týmu ještě zvýší.
Tak, jako měli Irové hvězdného Parrotta, jehož mimochodem Češi obstojně uhlídali, další soupeř má Rasmuse Højlunda (23). Útočník po odchodu z Manchesteru United na hostování do Neapole ožil. K barážové výhře nad Severní Makedonií přispěl dvěma góly Isaksen z Lazia, bilanci 1+1 měl Damsgaard z Brentfordu.