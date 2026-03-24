Saláková trnula hrůzou: Ztratil se její táta
Po dobrodružství v Asii mělo přijít šťastné shledání s rodinou. Namísto toho ale Michaela Saláková prožívala hodiny plné strachy, kdy se bála o svého tatínka. Ten měl sice rodinu své dcery vyzvednout v Německu, ale slehla se po něm zem...
Několik týdnů strávila rodina bývalého hokejového reprezentanta Alexandra Saláka na dovolené v Asii, kde si užívala poznávání nových míst, kultury i jídla. Jenže návrat domů byl jako ze zlého snu.
„Cesta domů se změnila v horor,“ napsala Michaela na sociální sítě u fotky z letiště. „Po cestě do Frankfurtu zmizel na hranicích v Rozvadově můj táta spolu s naším autem. Byl na cestě za námi, vypnul se telefon a tam skončila stopa. Před 24 hodinami,“ napsala zdrceně Míša, která byla strachy bez sebe.
„Nevím, jestli si tímhle pomůžu, protože podle všeho se nachází v Německu, jestli vůbec. Vše řeší policie. Nemáme jedinou další stopu,“ dodala manželka bývalého hokejisty, která přiložila záznam, na němž ukazuje, jak vypadá její tatínek i auto, kterým za rodinou směřoval.
Po pár hodinách naštěstí přišla dobrá zpráva. „Máme ho!“ oznámila Saláková, které spadl kámen ze srdce. „Děkujeme všem za podporu! Hlavně tátovi Saši, který se o vše postaral, a Interpolu. Táta je v pořádku a zdravý. Do detailu nebudu zabíhat. Saša pro něj za chvilku letí,“ uzavřela žena bývalého reprezentanta, která si teď konečně může oddechnout.