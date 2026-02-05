Další podraz na Ester Ledeckou: Chtějí zrušit její zlatou disciplínu!
Dvě zprávy pro Ester Ledeckou (30). Jedna dobrá a jedna špatná! Pozitivní; asi už nikdy nebude muset řešit kolizi lyží a prkna v olympijském programu. Ta špatná? Paralelní obří slalom snowboardistů se totiž na olympiádě 2030 ve Francii asi vůbec nepojede!
Ta novina je uleželá pět měsíců. Po schůzce šéfa organizačního výboru Her ve Francii Grospirona s vedením MOV bafuňáři oznámili: „Výkonná rada schválila odložení paralelního obřího slalomu a severské kombinace na Hrách v roce 2030.“
Důvod? „Vytvoření programu disciplín tak, aby byl vyvážený, zaměřený na mládež a nákladově efektivní,“ stálo v tiskové zprávě. Pořadatelé ze Savojských Alp by naopak rodině olympijských sportů rádi přivítali freeride, skialpinismus nebo splitboarding.
Prkno má vždycky přednost
Jasno bude až po vyhodnocení podniku v Miláně a Cortině. Sportovci tak rychle vyrazili do boje za svoji branži. „V Miláně jsem si vybrala snowboard před lyžováním a klidně to udělám znovu, poněvadž jde o úžasný sport, který na olympiádu prostě patří,“ má jasno Ledecká, jež dodala: „Vím, že můj osobní pohled nemá žádný význam, avšak věřím, že člověk, na němž záleží, bude bojovat za alpský snowboarding, protože si to zasloužíme.“
K výzvě se připojila i její kolegyně z reprezentace Zuzana Maděrová (22). „Přestože jsem vděčná, že teď budu součástí už druhé olympiády v mojí kariéře, doufám, že to nebude naposledy,“ přeje si. „Olympiáda je sen každého sportovce, symbol,“ uzavřela.
|Olympijskou premiéru si paralelní slalom snowboardistů odbyl v roce 2002 v Salt Lake City.