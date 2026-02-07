Přítelkyně hokejisty Nečase Nikola: Radikální změna před olympiádou
Hokejisté často z pověrčivosti na turnajích zarůstají vousem, to přítelkyně hokejisty Martina Nečase, zpěvačka Nikola Mertlová si před olympiádou pořídila pořádnou hřívu! Speciálně na letošní sportovní svátek si nechala prodloužit vlasy!
„Čekání je u konce, na tohle jsem se těšila víc než na Vánoce," ohlásila svou proměnu fanouškům Nikola. Ta si chtěla vlasy prodloužit už v listopadu, ale její americký kadeřník jí vysvětlil, že si bude muset počkat do února.
Proměna, které v salónu docílili rovnou dvěma technikami, tak vyšla parádně přímo na olympiádu. „Já už jsem toho vyzkoušela na hlavě opravdu hodně, ale dlouhý vlasy jsem měla jen zrzavý a blonďatý, nikdy ne hnědý," vysvětlila.
Z výsledku pak byla naprosto nadšená a hned si vyzkoušela pár outfitů. Svým novým »lookem« ve městě módy určitě zazáří, doufejme, že minimálně stejně jako její partner Martin Nečas (27), o jehož zdravotní stav mají Češi před startem turnaje mírné obavy. Zprávy z hokejového zákulisí naštěstí naznačují, že by klíčový hráč českého výběru na olympiádě chybět neměl.