Nežádoucí hokejista Jaškin v centru palby jeho Rusek: Dívčí válka

Ve Starých pověstech českých povstanou ženy proti mužům. V téhle dívčí válce okolo hokejového psance Dmitrije Jaškina (32) se ale jeho Rusky pustily samy do sebe. Bez jakýchkoliv zábran!
Snoubenka Violetta:
Chtěl být šťastný, ne sponzorovat trosku!
Že rozbila fungující rodinu? Na to za sebevědomou Violettou (28) nechoďte. „Proč by měl muž trpět v nefungujícím vztahu, když může být šťastný někde jinde? Chlap nemá být otrok, co jen domů přinese prachy. Jestli má někomu sloužit, tak případně jen svým malým dětem,“ napsala Jaškinova snoubenka na Instagramu. Z
vlášť tou poslední větou ťala jasně do Nadi, která o mateřství nechtěla ani slyšet. Právnička Violetta ostatně svou předchůdkyni shodila hned několikrát. „Jsem vděčná rodičům, že mi dopřáli vzdělání a naučili mě, jak si vydělávat hlavou. Aby mě nemusel sponzorovat můj muž, zatímco já jako troska ležící na gauči přidávám na sociální sítě reklamu na kočičí stelivo!“ vzkázala Nadě, jež pravidelně sdílí příspěvky o čtyřnohých mazlíčcích...
Na závěr pak Violetta přinesla recept, jak si prý ona Jaškina udrží navždy: „Muž chce být oceňován za to, co dělá pro rodinu. Chce doma mít klid, navařeno a vědět, že i pro něj někdo něco udělá. Pro někoho je asi těžké si to představit, ale on fakt není robot!“
(Ex)manželka Naďa:
Ponižuješ sama sebe!
Když jí Jaškin informoval, že po 12 letech manželství zažádal o rozvod, prý to vůbec nečekala. „Cítím jen stres a překvapení. Překvapení z toho, jak podlý může být člověk, kterého jsem tak dlouho milovala,“ zareagovala nejprve Naďa.
Blonďatá zpěvačka pak svou zlobu namířila na Violettu. „Pojďme mluvit o ženách, které začnou randit s ženatým mužem. Nazvaly byste je sebevědomé? Že si sebe váží? Podle mého se spíš samy neskutečně ponižují. To o ně nikdo svobodný nestojí? Pro mě je to naprosté tabu, a je jedno, jestli jde o rozbíjení manželství, nebo běžného vztahu,“ vyťukala Jaškinova bývalka.
Později se už s realitou smířila. „Odstřihuji se od lidí, kteří mě jenom shazují a přinášejí negativitu. Už se nenechám obelhávat a vysávat. Teď už chci jen upřímná spojení,“ přeje si Naďa.
Nežádoucí hokejista Jaškin v centru palby jeho Rusek: Dívčí válka
Témata: blesksport, lední hokej, Instagram, Dmitrij Jaškin, Dívčí válka