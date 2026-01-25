Narozeninová hostina hvězdy NHL Nečase: Pizza jako Česko ...ale víte proč?

Autor: mib
Nikola pekla svému miláčkovi pizzu. A vyšla jim i s překvapením!
Nikola chtěla své lásce udělat radost, ale maličko jí ujela ruka s vodou. Oslavenec byl ale stejně spokojen!
Netradiční tvar pizzy je překvapil.
Narozeninová hostina.
Láska Nikola přiznala chybičku.
Hokejová hvězda Martin Nečas slavil narozeniny.
Hokejová hvězda Martin Nečas slavil narozeniny.
Nikola chtěla své lásce udělat radost, ale maličko jí ujela ruka s vodou. Oslavenec byl ale stejně spokojen!
Hokejová hvězda Martin Nečas slavil narozeniny.
Nikola chtěla své lásce udělat radost, ale maličko jí ujela ruka s vodou. Oslavenec byl ale stejně spokojen!
Hokejová hvězda Martin Nečas slavil narozeniny.
Hokejová hvězda Martin Nečas slavil narozeniny.
Nikola chtěla své lásce udělat radost, ale maličko jí ujela ruka s vodou. Oslavenec byl ale stejně spokojen!
Hokejová hvězda Martin Nečas slavil narozeniny.
Nikola chtěla své lásce udělat radost, ale maličko jí ujela ruka s vodou. Oslavenec byl ale stejně spokojen!
Hokejová hvězda Martin Nečas slavil narozeniny.
Nikola chtěla své lásce udělat radost, ale maličko jí ujela ruka s vodou. Oslavenec byl ale stejně spokojen!
Nikola chtěla své lásce udělat radost, ale maličko jí ujela ruka s vodou. Oslavenec byl ale stejně spokojen!
Nikola chtěla své lásce udělat radost, ale maličko jí ujela ruka s vodou. Oslavenec byl ale stejně spokojen!
Nikola chtěla své lásce udělat radost, ale maličko jí ujela ruka s vodou. Oslavenec byl ale stejně spokojen!
Nečas slavil 27 let.
Hokejová hvězda Martin Nečas slavil narozeniny.
Nikola chtěla své lásce udělat radost, ale maličko jí ujela ruka s vodou. Oslavenec byl ale stejně spokojen!
Nikola chtěla své lásce udělat radost, ale maličko jí ujela ruka s vodou. Oslavenec byl ale stejně spokojen!

Trochu to připomínalo příběh, jak pejsek s kočičkou dělali dort. Láska hvězdného hokejisty Martina Nečase (27) z Colorado Avalanche Nikola Mertlová (27) nechala fanoušky nahlédnout až do kuchyně!

»Kočička« Nikola připravila ve čtvrtek na narozeninový den »pejska« Martina hostinu pro celou rodinu. Rozhodli se, že v domečku, který pořídil český útočník Lavin za cirka 130 milionů českých korun, upečou ne dort, ale pizzu. Jenže jako by nikdy žádnou pizzu nepekli a smíchali všechny dobré věci dohromady...

„Kámen úrazu: Do receptu jsem dala víc vody, než jsem měla, poměry jsem se snažila vyrovnat – ale už bylo pozdě!“ naříkala bývalá pěvkyně z dívčího uskupení 5Angels. Když pizzu vytáhli z pece a pak ji pozorovali, nestačili se divit svým očím: „Je ve tvaru České republiky!“ Ale jak nakonec řekla Nečasova láska: „Oslavenec byl spokojený a to je nejdůležitější!"

Nikola chtěla své lásce udělat radost, ale maličko jí ujela ruka s vodou. Oslavenec byl ale stejně spokojen!
Nikola chtěla své lásce udělat radost, ale maličko jí ujela ruka s vodou. Oslavenec byl ale stejně spokojen!

Témata:  blesksportČeskoMartin NečasColorado AvalanchepizzaNational Hockey League

Související články



Články odjinud