Narozeninová hostina hvězdy NHL Nečase: Pizza jako Česko ...ale víte proč?
Trochu to připomínalo příběh, jak pejsek s kočičkou dělali dort. Láska hvězdného hokejisty Martina Nečase (27) z Colorado Avalanche Nikola Mertlová (27) nechala fanoušky nahlédnout až do kuchyně!
»Kočička« Nikola připravila ve čtvrtek na narozeninový den »pejska« Martina hostinu pro celou rodinu. Rozhodli se, že v domečku, který pořídil český útočník Lavin za cirka 130 milionů českých korun, upečou ne dort, ale pizzu. Jenže jako by nikdy žádnou pizzu nepekli a smíchali všechny dobré věci dohromady...
„Kámen úrazu: Do receptu jsem dala víc vody, než jsem měla, poměry jsem se snažila vyrovnat – ale už bylo pozdě!“ naříkala bývalá pěvkyně z dívčího uskupení 5Angels. Když pizzu vytáhli z pece a pak ji pozorovali, nestačili se divit svým očím: „Je ve tvaru České republiky!“ Ale jak nakonec řekla Nečasova láska: „Oslavenec byl spokojený a to je nejdůležitější!"