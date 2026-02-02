Rulíka trápí před OH špatné zprávy: Strach o hvězdy! Zranil Nečase Zub?
Zatímco fanoušci už se Her nemohou dočkat, reprezentační kouč Radim Rulík (60) si při sledování noční NHL okousal snad všechny nehty. Po Pavlu Zachovi (28) řeší zdravotní problémy i Martin Nečas (27).
Deset dnů před prvním českým zápasem s Kanadou dostává Rulík ze zámoří špatné zprávy. A zrovna Nečas není žádný »bolestínek« , za Colorado odehrál všech 52 zápasů sezony. Až v sobotu nuceně absentoval. A podle informací z Denveru mohou zdravotní potíže souviset s ránou, kterou Nečas schytal v souboji s Rusem Artěmem Zubem z Ottawy.
Jen drobné šrámy?
Lehce uklidnit může šéfa české střídačky jedině fakt, že oba útočníci řeší jen drobné problémy se spodní částí těla. „Vypadá to, že na olympiádu odjede, ale to se může změnit,“ prohlásil Zachův trenér z Bostonu Sturm. A přestože i u Nečase americká média píší o rychlém návratu na led, Rulík se doma na západě Čech bude třást, dokud mu oba borci nedorazí zdraví na sraz. Vždyť jde o opory prvních dvou formací ze zlatého mistrovství světa 2024!