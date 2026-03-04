Oktagon 85 burcuje: Modelka jde do klece!
Německo hostí další zastávku Oktagonu. Již 85. díl bude obohacen o slovenskou divu Smolkovou. Přibude další její odvážná fotka po souboji s Eggerovou?
Se sérií pěti výher v řadě půjde do boje slovenská kráska Veronika Smolková (23). Ta má vedle formy i styl. Na Instagramu se ráda ukazuje v tak odvážných oblečcích, že má už přes 30 tisíc fanoušků. V Německu vyzve Švýcarku Eggerovou.
Oktagon 85
Do Hamburku připlouvá MMA show na palubě s králem Německa Eckerlinem! Turnaj OKTAGON 85 začíná v sobotu 7. 3. v 18:00. Sledujte živě na www.oktagon. tv nebo na Premier Sport 3.
Už za 3 dny!
