Serena Williamsová a její hubnutí: Z monstra je tohle!

Autor: nem
Koupelna v luxusním sídle na Floridě. Zuby si tam čistí jakési útlé stvoření v bílém tílku a šedých spoďárech. Tohle dnes zbylo ze Sereny Williamsové (44).

Monstrum s rukama jako medvědí tlapy a s nohama jako dórské sloupy je pryč. Od loňského srpna shodila zásluhou preparátů na hubnutí údajně 15,5 kilogramu. „Díky lékům se cítím fyzicky i psychicky lehce,“ tvrdí bývalá světová tenisová jednička a třiadvacetinásobná grandslamová šampionka Serena.

Čili se sama sobě líbí. Bůh suď, jestli i svému choti Alexisu Ohanianovi, ovšem vyhlášenému tenisovému hrubiánovi Iliemu Nastasemu (79) moc ne. „Neměla snižovat váhu, protože teď ji už ani nikdo nepozná. Měla naopak spíš přibrat,“ rýpnul si.

