Bývalá tenistka Hradecká září: Utajené miminko!
Raketový servis jí záviděla polovina mužského okruhu. Se stejnou rychlostí teď Lucie Hradecká (40) vypálila radostnou novinku. Zničehonic ukázala světu miminko. Druhé!
V říjnu 2022 pvoěsila tenisovou kariéru na hřebík a jako vlastník rychlopalných podání vzala hopem i rodinný život. S manželem, kondičním trenérem, Davidem Vydrou si řekli »ANO« v létě 2024. Už jejich svatbě přihlížel první syn Michal, narozený v březnu téhož roku.
A teď, naprosto pod rouškou tajemství, přivítala Lucie s manželem Davidem v porodnici U Apolináře i druhé miminko. „O 2 roky později na stejném místě a je nás zas o jednoho víc doma,“ napsala k fotce Lucie. „S Kubíkem hurá domů,“ prozradila jméno druhého syna. V nosítku si ho pyšně odnášel tatínek David.
Lucie přidala i druhou fotografii s doktorem prof. MUDr. Pařízkem CSc., který s příchodem obou potomků pomohl. „Moc děkujeme za dokonalou a profesionální péči od začátku do konce,“ rozplývala se dvojnásobná maminka.