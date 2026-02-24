Tenistka Cibulková o rozvodu: Svoboda! Konec trápení!
Měla rozbít rodinu, když se spustila s manželovým kamarádem. Jenže slovenská tenisová diva Dominika Cibulková (36) vinu necítí. Naopak mluví o obrovské úlevě.
Její rozvod s manželem Michalem Navarou (40) se na Slovensku přetřásá už dlouhé týdny. „Tato situace je šokující i pro mě. Mám v sobě starou školu, udržet rodinu, být spolu až do smrti. Je to i pro mne životní prohra,“ rozpovídala se pro časopis Slovenka.
Mluvila o rostoucích problémech doma, o odlišných názorech, odcizení. Proto prý rozvod po deseti letech manželství. „Najednou cítím svobodu. Jako by ze mě něco spadlo, osvobodila jsem se od trápení, těžkostí, strachu z reakcí lidí. Konečně jsem sama sebou!“ jásala Dominika.