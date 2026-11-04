Milenci Bouzková s Barkovem konečně spolu: Jágr je propálil!
Soukromí si střeží jako málokdo, fanouškům dosud nenabídli jedinou společnou fotku. Až teď se k sobě tenistka Marie Bouzková (28) a finský hokejový bourák Aleksander Barkov (31) veřejně přitulili. A může za to Jaromír Jágr (54)!
Potkali se v Miami, kde je Jágr s přítelkyní Dominikou na výletě. „Pojďte, dáme selfíčko!“ zavelel. Museli. Jarda je i pro Marušku národní bůh a pro Sašu zase mentor, který ho před dekádou coby zobáka zaučoval na Floridě a výrazně mu otevřel dveře do zářné kariéry. Takže pozor, vyletí ptáček!
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Ti dva jsou přitom spolu už čtyři roky! Fin se občas objevoval na zápasech své české lásky. „Nosí mi štěstí, máme dobrou bilanci,“ culila se už ve Wimbledonu 2023. Až loni veřejně přiznala, že tvoří pár. „Jsme spolu přes tři roky – a tím to asi zakončím. Chci si nechat soukromí pro sebe,“ odmítla pro Blesk sdělit více detailů.
Až nyní mohli vykřičet do světa: Tak se všichni podívejte, jak nám to spolu sluší! „Profesionální hokejista, profesionální tenistka, skoro profesionální padelová hráčka a já, nezaměstnaný,“ komentoval snímek Jágr. Těžko říci, jestli mu Bouzková s Barkovem poděkují.