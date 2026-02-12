Exreprezentant Choma se rve s rakovinou ze všech sil: Nová zázračná léčba!
Na pár dnů zmizel ze sociálních sítí. Bývalý florbalový reprezentant Adam Choma (23) jen potřeboval nabrat síly do další části svého boje s rakovinou. Přestože ho nemoc připravila o vlasy, o svůj pověstný humor a chuť žít nepřišel. Nyní upíná zrak k nové, revoluční léčbě. Ta prozatím byla testována pouze na myších a Adam tak bude prvním člověkem, kterému by mohla přinést při boji se zákeřnou chorobou doslova zázrak!
Před kameru Adam předstoupil v elegantním černém saku. „Dnešní video, to si zaslouží sako,“ prohlásil s úsměvem. Lékaři pro bývalého florbalového reprezentanta připravili plán, který zní jako ze sci-fi filmu. Poté, co mu recidiva zákeřného meduloblastomu zasáhla kosti, přišel profesor Štěrba s nečekaným řešením. Žádné další ozařování, ale hormon T3! Je to jeden ze dvou hlavních hormonů ve štítné žláze.
„Je to velmi šílená věc. Jsou na to nějaké, neřekl bych ani procenta, ono se to vlastně zkoušelo jenom na myších teda. Ale jak říkám, můžu být třeba průkopník,“ svěřil se Adam. Princip je fascinující. Tento hormon by měl v jeho těle dokázat takřka zázrak: přeměnit rakovinotvorné buňky na ty zdravé, nebo zajistit jejich odumření. „Metastáze se můžou zpomalit, nebo úplně zastavit,“ vysvětluje statečný pacient, který se rozhodl tuto experimentální cestu podstoupit.
Experimentální léčba pomocí hormonu T3
To, o čem mluvil Adam ve videu, je velmi specifické využití tohoto hormonu, které se zkoumá v souvislosti s nádory mozku (meduloblastomy) a jejich metastázami.
Buňky se v těle přirozeně tvoří, dospívají a umírají. Hormon T3 ze štítné žlázy se na ně váže a dává jim příkazy, co mají dělat. »Tělo je v aktivitě? Začni spalovat tuky!«,»Tělu je zima? Zvyš tělesnou teplotu«, apod. Rakovinová buňka je často „nezralá“. Místo toho, aby se vyvinula v dospělou buňku s určitou funkcí a pak přirozeně zemřela, zasekne se ve fázi dělení a jen se nekontrolovaně množí. Vědecké studie naznačují, že hormon T3 může fungovat jako signál, který rakovinové buňce řekne: „Dospěj!“ Pokud se podaří rakovinovou buňku donutit k tomu, aby se změnila na „dospělou“ buňku, přestane se dělit a množit. Časem pak může přirozeně odumřít, nebo se stane neškodnou.
Chemoterapii snášel nad očekávání dobře. Až to lékaře i jeho samotného zaskočilo. Chvilku tělesné pohody tak hodlá věnovat cestě na Kanárské ostrovy s maminkou a sestrou. „Chci to zdokumentovat. I když jsem unavenější, čas se vždycky najde,“ slibuje fanouškům, že je vezme s sebou alespoň virtuálně.
Výlet by mohl působit jako pohádka. Po pohádce ho totiž čeká návrat do hororové reality. Musí podstoupit bolestivou biopsii kostní dřeně, při které mu lékaři odeberou vzorky z pánve, a následně ho čeká čtvrtý blok chemoterapie. Adamovy prozatímní výsledky jsou ale optimistické! Metastáze se mírně zmenšují. Výhru to ale zdaleka nenaznačuje. Adam o svůj život ještě bude muset spolu s lékaři zabojovat.