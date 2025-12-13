Srdcervoucí video florbalisty Chomy: Přišel o vlasy!

Autor: sm
Nemocný florbalista Adam Choma přišel o vlasy.
Adam Choma se musel rozloučit se svými vlasy.
Adam Choma se musel rozloučit se svými vlasy.
Adam Choma se musel rozloučit se svými vlasy.
Adam Choma se musel rozloučit se svými vlasy.
Adam Choma se musel rozloučit se svými vlasy.
Bývalý florbalista Adam Choma.
Bývalý florbalista Adam Choma.
Bývalý florbalista Adam Choma.
Bývalý florbalista Adam Choma.
Bývalý florbalista Adam Choma.
Trpěl jsem několik dní zácpou, břicho se nafouklo a břišní svaly nepracovaly tak, jak měly. To způsobilo bolest páteře, a tak dojel mobilní hospic za mnou domů. Nasadili mi fentanylovou náplast 75mg. Což je fakt už darda. A možná si říkáte proč tady sedím s touto taštičkou. Můžu vám ukázat, co je to za věc. Udělali mi provizorní port do ruky. Přes to jsem napojený do těla a v taštičce mám medikaci.
Adam Choma během florbalového zápasu
Adam Choma musel po cestování strávit nějaký čas v nemocnici.
Adamovi se v poslední době dařilo cestovat.
Adam Choma musel po cestování strávit nějaký čas v nemocnici.
Adam Choma musel po cestování strávit nějaký čas v nemocnici.
Adamovi se v poslední době dařilo cestovat.
Adam Choma musel po cestování strávit nějaký čas v nemocnici.
Adam Choma musel po cestování strávit nějaký čas v nemocnici.
Bývalý florbalista Adam Choma.
Adamovi se v poslední době dařilo cestovat.
Adamovi se v poslední době dařilo cestovat.
Adam Choma musel po cestování strávit nějaký čas v nemocnici.
Adam Choma musel po cestování strávit nějaký čas v nemocnici.
Adam Choma musel po cestování strávit nějaký čas v nemocnici.
Adam Choma musel po cestování strávit nějaký čas v nemocnici.
Adam Choma musel po cestování strávit nějaký čas v nemocnici.
Adam Choma musel po cestování strávit nějaký čas v nemocnici.

Dosud ho alespoň v tomto směru boj s rakovinou šetřil, teď je ale konec. Bývalý florbalový reprezentant Adam Choma (23) odkryl drsnou realitu a ukázal, jak na chemoterapie zareagovaly jeho vlasy.

Od chvíle, co mu lékaři diagnostikovali rakovinu, se o svůj život pere jako tygr. Predikce doktorů údajně zněly tak, že má před sebou Adam Choma spíše jen několik málo měsíců, ale on statečně bojuje a snaží se užívat si každý den. Po příjemném období, kdy se mu povedlo navštívit mnoho míst v zahraničí ale přišla krutá realita. Adam musel být hospitalizován v nemocnici a v uplynulých dnech podstoupil chemoterapii.

„Čekal jsem, až tenhle čas přijde a je to tady. Takže jdu do hola,“ oznámil Adam, zatímco ukazoval, jak si následkem boje s rakovinou dokáže bez větší námahy sundat pramínky vlasů. „Já ani nevím, jestli si mám ty vlasy všechny vytrhat, nebo oholit strojkem,“ snažil se brát svou situaci s drobným úsměvem. Ke konci je vidět, že Chomovi zbylo na hlavě jen drobné chmýří. 

Rodák z Ostravy, jehož příběh zaujal lidi po celé republice, se snaží dát veřejnosti nahlédnout detaily toho, jak boj se zákeřnou chorobou vypadá. Také proto zveřejnil tento týden video o detailech chemoterapie. A jeho sledující teď doufají v to, že se Adamovi zase brzy uleví natolik, aby se mohl věnovat všemu, co ho naplňuje a baví.

Adam Choma se musel rozloučit se svými vlasy.
Adam Choma se musel rozloučit se svými vlasy.
Témata:  florbalvlasynemocblesksportchomarakovinachemoterapieAdam Choma

Související články



Články odjinud