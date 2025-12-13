Srdcervoucí video florbalisty Chomy: Přišel o vlasy!
Dosud ho alespoň v tomto směru boj s rakovinou šetřil, teď je ale konec. Bývalý florbalový reprezentant Adam Choma (23) odkryl drsnou realitu a ukázal, jak na chemoterapie zareagovaly jeho vlasy.
Od chvíle, co mu lékaři diagnostikovali rakovinu, se o svůj život pere jako tygr. Predikce doktorů údajně zněly tak, že má před sebou Adam Choma spíše jen několik málo měsíců, ale on statečně bojuje a snaží se užívat si každý den. Po příjemném období, kdy se mu povedlo navštívit mnoho míst v zahraničí ale přišla krutá realita. Adam musel být hospitalizován v nemocnici a v uplynulých dnech podstoupil chemoterapii.
„Čekal jsem, až tenhle čas přijde a je to tady. Takže jdu do hola,“ oznámil Adam, zatímco ukazoval, jak si následkem boje s rakovinou dokáže bez větší námahy sundat pramínky vlasů. „Já ani nevím, jestli si mám ty vlasy všechny vytrhat, nebo oholit strojkem,“ snažil se brát svou situaci s drobným úsměvem. Ke konci je vidět, že Chomovi zbylo na hlavě jen drobné chmýří.
Rodák z Ostravy, jehož příběh zaujal lidi po celé republice, se snaží dát veřejnosti nahlédnout detaily toho, jak boj se zákeřnou chorobou vypadá. Také proto zveřejnil tento týden video o detailech chemoterapie. A jeho sledující teď doufají v to, že se Adamovi zase brzy uleví natolik, aby se mohl věnovat všemu, co ho naplňuje a baví.