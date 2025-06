Umírající florbalista Choma popsal náročné vyšetření a prozradil... Tyhle sny si chci splnit!

Českem před pár dny otřásl příběh bývalého reprezentanta Adama Chomy (23), který se pere se zákeřnou rakovinou. Lékaři mu ale dali zdrcující ortel. Mladý sportovec před sebou má nejspíše už jen několik měsíců života. Rodák z Ostravy teď promluvil o náročném vyšetření, které jej čeká a také prozradil, jaké sny by si chtěl splnit...

Poprvé rakovinu přepral, ale vrátila se. Bohužel natolik silná, že lékaři Adamu Chomovi dávají už jen velmi málo času. Bývalý florbalový reprezentant se před několika dny rozhodl o svém příběhu pohovořit a široká veřejnost zůstala v šoku. Kromě toho, že některé zaskočil přístup jednoho z lékařů na onkologické klinice, řadu lidí ohromilo, jak statečně Adam celou situaci nese.

Velkou psychickou oporu má mladík ve své španělské partnerce Raquel, ale jak přiznal, radosti mu dělají i zdánlivé maličkosti. „Venku je hezky, svítí sluníčko, to mě nabíjí pozitivní energií. Dává mi to důvod žít každý den,“ popsal ve svém videu neuvěřitelně pozitivně obyčejnou radost.

Od lékařů se navíc dozvěděl snad pozitivní zprávu. Mohla by existovat možnost, jak oddálit to nejhorší. „Byl jsem na brněnské onkologii a pan doktor mi řekl, že ta moje nemoc není vyléčitelná, ale dá se ještě něco najít, aby mi to možná prodloužilo život,“ začal popisovat svou následující volbu pomoci. Postup ale může znít trochu děsivě. „V Brně mi udělají biopsii a lumbální punkci. Lumbální punkce je odběr ze zad, je to mozkomíšní mok. A na biopsii mi vezmou kousek z pánevní kosti a z té kosti vezmou kmenové buňky.“

Sen, který by lékaři (nejspíš) nedovolili

Adam zároveň upřesnil, s čím přesně bojuje. „Ještě jsem neřekl mou diagnózu. Je to Meduloblastom. Ten nádor, co jsem měl na hlavě, tak mi recidivoval. To znamená, že se rozšířil do kostí. Takže mám téměř ve všech kostech v těle buňky meduloblastomu. Jsou bohužel rakovinotvorné. A doktor se snaží najít nahrazení těchto kmenových buněk,“ vysvětloval Choma s tím, že existuje zhruba 30% šance. „Ale třeba se stane zázrak a chci to alespoň zkusit, zda tam není nějaké naděje,“ pravil a dodal: „Jakmile mi doktor navrhl léčbu kmenovými buňkami, ihned jsem souhlasil. Mám chuť žít!“

Jako bývalý sportovec má sklony k adrenalinovým zážitkům. Jeden z takových by rád zažil, ale nyní již by mu pravděpodobně lékaři nedovolili ho podstoupit. „Přemýšlel jsem nad tím, co bych chtěl zažít. Chtěl bych skočit padákem. Ale vzhledem k tomu, že mám metastáze z v kostech a skok s padákem je na tělo hodně náročný, na svaly, na kosti, tak to úplně nezvládnu,“ posteskl si Adam, který ale při této myšlence zářil. „Nemyslím si, že je to reálné. Ale každý jednou musí zkusit takový adrenalin,“ myslí si. Bývalý florbalista má prý bucket list a ukládá si na něj věci, které by si chtěl splnit.

Dalším tématem, které otevřel, je pomoc psychologů. Prozradil, že jednou za čas mu tato možnost připadá fajn. „Ale přijde mi, že jsem natolik silný, že můžu být i bez této pomoci,“ zhodnotil Adam, kterému psychicky pomáhá jeho španělská přítelkyně žijící na Tenerife. A právě tam se původně Choma také viděl...

„Je to nádherný ostrov a určitě bych zde chtěl strávit zbytek života, kdybych se vyléčil. Byl to takový můj minisen. Dostuduju vysokou projektanta, odletím na Kanáry, budu s přítelkyní žít... a bohužel to dopadlo tak jak to dopadlo,“ zakončil zklamaně. „Ale pořád ještě bojuju,“ dodal jedním dechem.

Pomáhal ostatním onkologickým pacientům

Těžká chvíle v Adamově životě nastala, když musel svou nemoc oznámit svým spoluhráčům v FBC Ostrava. Nikdo nechápal proč se zdravého kluka, který nekouře, nepije, chytla taková nemoc. On ale nemyslel na sebe. „S marketingovým manažerem nás napadlo, když se blížil podzim a veškeré onko akce, že jako FBC Ostrava bychom mohli vytvořit sbírku. Společně jsem vybrali tři děti, na které jsme vybrali peníze. Takhle jsme reagovali se spoluhráči na mou nemoc. Prostě jsme vybrali sbírku na onko pacienty, na děti. Chtěl jsem pomoc ostatním,“ povyprávěl.

Mimo jiné bývalý reprezentant také prozradil, že za ním dojíždí zaměstnanci z hospicu Ondrášek. Sám Choma totiž zná prognózu nemoci a je si vědom, že výhledově ztratí možnost chodit. Dokud to je možné, snaží se ale mít co nejvíce pohybu, přesně jak ho motivuje i jeho partnerka...