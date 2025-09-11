Statečný florbalový bojovník s rakovinou Choma: Splnil si sen!
Z jeho příběhu oněmělo celé Česko. Bývalý florbalista Adam Choma (23) před několika měsíci veřejně sdílel svou smutnou zkušenost o boji s rakovinou, která se mu vrátila v takové síle, že už lékaři nedokáží pomoci. On se ale snaží dělat vše proto, aby si každý svůj den užil, co nejvíc to jde, a také proto se rozhodl splnit si jeden ze svých snů!
Poté, co se Adam Choma o svůj příběh detailně podělil s veřejností, našla se obrovská hromada lidí, kteří přemýšleli nad tím, jak mladému sportovci z Ostravy pomoci. Nakonec své síly spojili do finanční sbírky, díky které si může Adamova rodina dovolit potřebnou rekonstrukci svého bytu, který je potřeba upravit tak, aby vyhovoval všem potřebám nemocného mladíka. Své bydlení teď ale rodina nemůže využívat, a tak se bývalý reprezentant rozhodl přeměnit téhle nepříjemné situace využít nejlepším možným způsobem.
„Doma probíhají rekonstrukce, takže jsem musel zvolit jasnou variantu, odcestovat pryč. Poznávat místa, které jsem vždy chtěl,“ napsal Adam na sociální sítě k videu z letištní plochy. Jako mávnutím kouzelného proutku se na následujícím záběru objevil v Itálii. „Benátky, konkrétně Rialto bridge, je jedno z nich,“ dodal Choma. jehož rozhodnutí udělalo sledujícím radost a v jeho kroku ho podpořili. Výlet ale na úvod přinesl jednu malou nepříjemnost.
Adam do země sluníčka, pizzy a dobrého vína odcestoval s brýlemi, za které sklidil v komentářích pochvalu. „Bohužel jsem je hned první den ztratil,“ povzdychl si. Dost možná si tak bude muset v Itálii rovnou pořídit nové a přiveze si tak z Benátek jeden neplánovaný suvenýr, který mu vysněný výlet bude připomínat...