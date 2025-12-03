Florbalista Choma bojující s rakovinou: Rozchod s milovanou přítelkyní
Od prvních chvil, kdy se dozvěděl strašlivou diagnózu, mu byla velkou oporou. Bývalý florbalový reprezentant Adam Choma (23) teď ale prozradil, že jeho lásce s krásnou Španělkou Raquel je konec.
Byla první, komu oznámil, že trpí rakovinou, kvůli které mu lékaři dávají spíše jen několik měsíců života.Teď už jím ale pokračuje Adam Choma bez své přítelkyně z Tenerife. Jak prozradil v pořadu Showbyz se Šárkou, vztah s krásnou Raquel skončil.
„Rozešli jsme se,“ odpověděl upřímně na poznámku o tom, že z jeho sociálních sítí zmizely společné fotky. „Ztratila city,“ dodal. Zatímco on bydlí v Ostravě, Raquel bydlí na Tenerife a vzdálenost jejich vztahu příliš nepomáhala. Jen v tom ale evidentně důvod rozchodu netkvěl. „Je to kvůli všemu. Zemřela jí mamka a babička. A její taťka... no, prostě to není dobrý otec,“ nakousl Choma poznámku, kterou už blíže nerozebíral.
„Má teď po vysoké a musí žít svůj život. Vzdálenost tomu úplně nepomáhá. Zároveň ani ta nemoc,“ připustil s tím, že takový vývoj byl podle něj logický a on sám už krátce poté, co se mu rakovina vrátila, tuto variantu Raquel nabízel. Tehdy to však odmítla. „Myslím ale, že když jí umřela mamka, tak to už jí úplně dodělalo. Je to skvělý člověk a úžasná holka! Byl to nejlepší vztah, jaký jsem měl. Opravdu dokonalý. Ale nepřálo nám,“ řekl Adam smířeně.
Bývalý florbalista pravidelně zveřejňuje videa, kde rozebírá, jak se mu aktuálně daří a jak vypadá vývoj ohledně nemoci a její léčby. Z těch bylo zřejmé, že Raquel je pro Adama kotva. „První týden to samozřejmě bylo těžké,“ přiznal. „Ale pak... Každý den je pro mě drahocenný, takže jsem po tom týdnu přepnul a žil jsem zase život, jaký jsem žil. Jen bez toho, že bych s ní byl v kontaktu. I ten rozchod jsem vzal poměrně rychle, protože jsem říkal kamarádovi... Já vlastně nemám čas na to, abych byl z něčeho dojeba**. Musím dělat věci, které mi dělají radost,“ dal Adam nahlédnout do svých myšlenek s tím, že obnovení vztahu se konat nebude.
Momentálně ani nepomýšlí na to, že by místo po jeho boku mohla zaujmout nová láska. „K čemu mi je vztah? Plantat hlavu nějaké holce... Já bych nechtěl,“ přiznal s tím, že by divákům vzkázal, aby si užívali život a žili přítomností.