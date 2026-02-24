Chtěl pomoci, ale místo toho... Reprezentantu Berishovi zemřel bratranec před očima!
Obrázek jako z nejhorší noční můry. Fotbalový reprezentant Valon Berisha (33) se před pár dny kvůli angažmá přesouval z Rakouska do Švýcarska, s čímž mu pomáhal jeho bratranec (†38). Po cestě ale došlo k tragické autonehodě, která měla fatální následky...
Přesun z rakouského klubu LASK do Curychu vypadal jako slibná nová etapa Valonovy kariéry. Spolu s novým angažmá šlo ruku v ruce také stěhování do Švýcarska, se kterým Berishovi pomáhal jeho bratranec. Jenže právě jeho touha pomoci nakonec vedla k tragédii, při které přišel o život.
S dodávkou totiž před zraky Valona čelně narazil do protihlukové zdi a po střetu z vozu zbyla jen hromada šrotu, ve které zůstal muž zaklíněn. Záchranáři ho po vyproštění dlouhých třicet minut resuscitovali, ale bohužel mu už nebylo pomoci.
Švýcarský klub k neštěstí, které někdejšího norského a nyní kosovského reprezentanta zasáhlo, vydal krátké prohlášení. „FC Zürich je hluboce otřesen tragickou nehodou v Rakousku, při které zahynul blízký příbuzný našeho hráče Valona Berishy,“ píše se v něm.
„Valon Berisha nebyl do nehody zapojen, ale byl jejím očitým svědkem. V této mimořádně těžké situaci vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a všem příbuzným. FC Zürich stojí v této těžké době po boku Valona Berishy a podporuje ho ve všech ohledech,“ uzavřel tým s tím, že z úcty k soukromí rodiny se dále k tragédii nebude vyjadřovat.