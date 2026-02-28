Tereza Voborníková po medailovém úspěchu: Drama se psem
Byť ve čtvrtek rozdávala na akci ve Vrchlabí spolu s Evou Adamczykovou (32) úsměvy, biatlonistce a bronzové medailistce z Her v Miláně Tereze Voborníkové do smíchu nebylo. O den dříve na akci v Hostinném se totiž zaběhl její milovaný psík Dastík.
Návrat z olympiády byl pro medailovou hrdinku Terezu Voborníkovou sladký. Po získání bronzu vyhlížela návrat biatlonistky nejen její rodina, ale také veřejnost. Ta měla možnost se s Terezou přivítat například na středeční akci v Hostinném, kde Voborníková předstoupila před dav fanoušků po boku svých rodičů. Jenže na velké slávě se zaběhl její milovaný pejsek Dastík.
Na Instagramu tak poprosila fanoušky o pomoc při hledání a záhy všechno dobře dopadlo. „Paní právě volala, že ho má u sebe doma,“ děkovala ve čtvrtek večer už zase šťastná Tereza, která fanouškům ukázala fotku se svým milovaným čtyřnohým chlupáčem.