Adamczyková v Itálii vybojovala stříbro: Gratuluje Davidová, prezident i Sáblíková

Stříbrná euforie! Česko na Hrách v Itálii získalo třetí medaili a znova je za tím šikovnost na snowboardu. Tu po Zuzaně Maděrové předvedla Eva Adamczyková, která sklidila gratulace také od svých slavných krajanů.
Markéta Davidová
Rychlost je i pro Markétu Davidovou jednou z hlavních zbraní. Není proto překvapivé, že jednu z prvních gratulací sklidila Eva právě od naší biatlonové reprezentantky. „Neskutečné. Ty jsi neskutečná,“ sklonila se před stříbrnou medailistkou. Markéta Davidová. • Instagram
Martina Sáblíková
„Totální klobouček! Super příběh, legenda,“ smekla rychlobruslařka Martina Sáblíková, pro kterou byly Hry v Itálii poslední v kariéře a sama si určitě přála medailovou rozlučku. K té sice nedošlo, ale za úspěch své krajanky byla Martina nesmírně ráda. Martina Sáblíková gratuluje Evě Adamczykové • Instagram
Kateřina Neumannová
„Největší bohyně!“ tleskala běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová, která sama velmi dobře ví, jaké to je, když se žena k vrcholovému sportu vrací po mateřství. „Klobouky dolů. Gratulace i Jelenovi,“ vzpomněla na Evina trenéra. Kateřina Neumannová nazvala Evu bohyní • Instagram
Kristiina Mäki
Podobně to vidí i atletka Kristiina Mäki, která se k milovanému sportu sama vracela po narození syna. „Bohyně matka,“ napsala k úspěchu Adamczykové. Kristiina Mäki nazvala stříbrnou Adamczykovou rovnou bohyní matkou • Instagram
Petr Pavel
Medailový úspěch neušel ani hlavě státu. „Snowboard se pravděpodobně stává naším novým národním sportem. Stříbrná Eva Adamczyková v Livignu znova ukázala, proč patří ke světové špičce. Velká gratulace!“ poklonil se Evě Petr Pavel. Petr Pavel a jeho gratulace. • Instagram
- „Skvělá Eva Adamczyková!“ napsal premiér Andrej Babiš. „Moc gratuluju ke stříbrné olympijské medaili a děkujeme za parádní reprezentaci České republiky,“ vzkázal předseda vlády. Gratulace Andreje Babiše. • Instagram
Andrej Babiš
- „Nejvíc zasloužené, Efko,“ napsala bývalá rychlobruslařka a hokejistka Karolína Erbanová a přiložila obrázek, na kterém je nejen ona a olympijská medailistka, ale také biatlonistka Lucie Charvátová. „8. C, náměstí Míru, Vrchlabí. Zřejmě dobrá třída,“ smála se. Vzkaz Karolíny Erbanové. • Instagram
Lucie Charvátová
Petra Kvitová
Po zlatu Zuzany Maděrové neuniklo Petře Kvitové ani stříbro Evy Adamczykové. „Veliká gratulace,“ přála opět úspěšná bývalá tenistka. Je jasné, že dvojnásobná wimbledonská šampionka sleduje české olympioniky bedlivě.