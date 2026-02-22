Krasobruslař Taschler: Odvážné přiznání
Tuze rád se fotí nahý, často v poněkud provokativních pózách. Krasobruslař Filip Taschler (26), který na olympiádě skončil se sestrou Natálií (24) patnáctý v soutěži tanečních párů, naplno potvrdil před celým světem svoji bisexualitu!
Jeho Instagram je plný lechtivých snímků, mnohým připomíná gay seznamku. Nakonec i jedna z jeho prvních fotek z olympijského Milána bylo nahé selfíčko ze sprchy...
Filip se nahoty nebojí, odráží jeho touhu po svobodě. „Coming out jsem udělal už před lety coby teenager,“ tvrdil v rozhovoru pro Outsports. Tento web se specializuje na LGBTQ sportovce, kterých prý na Hrách v Miláně startuje na tři desítky – olympioniků otevřeně se hlásících k homosexuální či bisexuální orientaci.
Taschler je na kluky i na holky. „Je to úžasný pocit, kolik nás tu je! Já jsem v tomto směru pořád trochu nováček, ale jsem moc rád, že se o tento jedinečný zážitek můžu podělit s ostatními sportovci a vidět naši velkou rodinu, jak hrdě soutěží a je sama sebou,“ rozplýval se.
Podpora rodiny
Taschlerovi nejbližší jeho coming out přijali, má jejich plnou podporu. „Naše rodina je založena na lásce, ať se děje cokoli, jsem neuvěřitelně šťastný, že je mám. Jejich podpora pro mě znamená všechno,“ děkoval. Stejné to prý je i s krasobruslařskou komunitou. „Profesionální sport by měl být postaven na respektu a v krasobruslení tento respekt cítím všude.“
Když byl dotázán na reakce české veřejnosti, jen mávl rukou. „Prostě chci být jen sám sebou, šířit dobrou energii a lásku. Osobně jsem s tím nikdy žádný problém neměl, i když se vždy najdou lidé, kteří nebudou otevření novým věcem. Ale to je všude na světě, a nejen co se týče sexuality,“ řekl Filip.