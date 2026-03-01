Zápasník Boráros po smrti expřítelkyně Jákliové: Mrazivé přiznání o osudném ránu
Partnerský vztah už je dávno nespojoval, přesto slovenského MMA fightera Gábora Borárose (33) tragická autonehoda jeho bývalé snoubenky Moniky Jákliové (†31) hluboce zasáhla. Její smrt musel oznámit jejich společné dcerce Zorce, ačkoliv, jak sám přiznal, jemu samotnému chvíli trvalo, než skon krásné influencerky pochopil. Realita na něj dolehla až v jeden velmi drsný moment.
Bylo to ráno, které Gábor Boráros ze své hlavy nejspíš nikdy nevymaže. Dcerka Zora byla zrovna u něj a společně se chystali do školky, když mu zavolala jedna z Moničiných kamarádek se zprávou o nehodě. Jak přiznal pro maďarský deník Story, zpočátku význam jejích slov nechápal. Když mu ale záhy zavolal i jeho bratr, který pracuje jako hasič v Dunajské Stredě, věděl, že je zle. Sourozenec mu potvrdil tu nejhorší zprávu: Jákliová zemřela.
V tu chvíli se snažil, aby malá Zorka nepoznala, že se něco děje. Odvedl ji do školky a okamžitě zamířil do nemocnice. Teprve když se dotkl jejího bezvládného těla, došlo mu, co se stalo a že život Moniky definitivně vyhasl. „Musel jsem se jí dotknout. Položil jsem jí ruku na hlavu a v tu chvíli se mi hlavou honila spousta věcí,“ popsal slovenský zápasník s maďarskými kořeny a dodal, že kdyby do nemocnice nešel, nejspíš by dodnes nevěřil tomu, že je to pravda.
Poté stál před nejtěžším úkolem: oznámit dceři, že svou maminku už nikdy neuvidí. Vše nejprve probral s psychologem, aby věděl, jak si v takové chvíli počínat co nejšetrněji. Nehoda se stala ve středu 21. ledna, ale Boráros s rozhovorem počkal a Zorce vše řekl až v neděli.
Nejprve s holčičkou řešil, co si představuje pod pojmem smrt. Zorinka v první chvíli věřila, že člověk v takovém případě dostane injekci a lékař ho vyléčí. Gábor jí tak musel vysvětlit, že pokud někdo zemře, už se nikdy domů nevrátí. Večer jí pak pověděl, co se stalo: Byla mlha, auto jelo rychle, narazilo do stromu a maminka umřela.
Dcerka se rozplakala a ptala se, do kterého stromu vůz narazil a zda tam ten strom ještě je. Od té chvíle prý o Monice často mluví, ale sama už dodává: „Maminka se nevrátí, protože zemřela.“ Gábor spolu se Zorkou mimo jiné vybral několik Moničiných fotek, které si doma vystavili, aby ji měli stále na očích.