Záhadná smrt fotbalisty Adamse: Vražda, nebo sebevražda?
Smrt bývalého fotbalisty CSKA Moskva Lionela Adamsove (†31) vyvolává otázky. Zatímco přátelé vidí za jeho úmrtím neopětovanou lásku, jeho matka je přesvědčena, že šlo o vraždu.
Vyšetřování tragédie stále probíhá, ale události poslední Adamsových dní nahrávají jak scénaři vraždy, tak sebevraždy. Bývalý fotbalový reprezentant zemřel ve Zvenigorodu u Moskvy. Jeho tělo bylo nalezeno pod okny výškové budovy. Kamarádi Lionela přičítají smrt jeho poblouznění ženou, která ho odmítala.
Adams se vydal na návštěvu svého dobrého přítele Timura Magomedova. Po setkání bylo nalezeno jeho tělo poblíž Magomedova domu. Zemřel ještě před příjezdem záchranářů. „Dnes zemřel náš absolvent akademie Lionel Adams. Bylo mu pouhých 31 let. Hrál na pozici středního obránce. Svou kariéru započal v CSKA. Hrál za další ruské i mezinárodní kluby. Vyjadřujeme upřímnou soustrast celé jeho rodině a přátelům. Odpočívej v pokoji, Lionele,“ potvrdil klub smrt na webových stránkách.
A proč mluví Lionolova matka o vraždě? Vede ji k tomu brutální incident starý jen pár týdnů. Koncem roku se šli Lionel s kamarádem Timurem povyrazit do jednoho podniku, ale byli na ulici napadeni. Asi deset lidí se k nim přiblížilo a začali se Adamsovi vysmívat kvůli barvě pleti. Jeden z útočníků vytasil zbraň a sportovce postřelil. Ostatní agresoři se do zraněného následně pustili. Svědci zavolali záchranku a Adams se léčil se střelným poraněním stehna. Policejní protokol ale odmítl podepsat a z nemocnice utekl. Jeho zdrceá maminka má nyní podezření, že jeho smrt může s napadením souviset.