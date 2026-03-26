Rozpáraná rychlobruslařka ukázala poprvé od OH tvář: Vidím dvojitě
Nešlo »jen« o řeznou ránu v obličeji, vše bylo mnohem vážnější. Polská rychlobruslařka Kamila Sellierová (25) poprvé ukázala jizvu na tváři a popsala následky olympijského incidentu.
Byl to jeden z nejděsivějších zážitků milánských Her. Při závodu shorttracku šla Polka ve strkanici k ledu a brusle padající Američanky Santosové-Griswoldové ji fikla do obličeje. Spousta krve, kmitající lékaři, hrobové ticho.
Kamilu odnesli na nosítkách, ale držela se statečně – na rozdíl od manžela. „Jakmile jsem slezla z ledu, hned jsem mu zavolala, že se cítím dobře. Jenže on měl asi panický záchvat, protože nic neříkal,“ smála se, když spolu navštívili pořad televize TVN.
Obavy o zrak
Ostrá čepel nože jí poškodila tvář i oční víčko. Pod levým okem má velkou jizvu, kterou teď vůbec poprvé ukázala. „Mám implantovanou titanovou síťku, která je umístěna v oční jamce pod okem a na boku. Zlomená je i kost pod obočím, ale tam nebylo nutné nic vkládat,“ popisovala.
Největší obavy měli lékaři o její zrak. „Zatím vidím dvojitě, ale mění se to,“ přiznala. I kvůli tomu odpískala zbytek sezony, nikoli kariéru. „Chci se vrátit k závodění!“ řekla odhodlaně.