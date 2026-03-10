MS v krasobruslení 2026: program, výsledky, vstupenky, kdy startují Češi?
Už 24. března se světové krasobruslení přesune do Prahy. O2 arena totiž hostí mistrovství světa a přivítá ty nejlepší z nejlepších. Do pořadí budou chtít promluvit i čeští zástupci, sourozenci Mrázkovi a Taschlerovi, kteří mají o motivaci před domácím publikem postaráno. Kompletní přehled informací naleznete v tomto článku.
|MS V KRASOBRUSLENÍ 2026 V PRAZE
|KDY?
|24. - 29. března 2026
|KDE?
|O2 Aréna, Praha
|ČESKÁ ÚČAST
|Natálie Taschlerová a Filip Taschler, Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek
Program MS v krasobruslení 2026 v Praze
|Čas
|Disciplína
|Výsledek
|středa 25. 3.
|11.00
|Ženy – krátký program
|18.15
|Sportovní dvojice – krátký program
|čtvrtek 26. 3.
|10.45
|Muži – krátký program
|18.15
|Sportovní dvojice – volné jízdy
|pátek 27. 3.
|11.00
|Taneční páry – rytmické tance
|18.00
|Ženy – volné jízdy
|sobota 28. 3.
|12.30
|Muži – volné jízdy
|18.30
|Taneční páry – volné tance
(Mrázkovi, Taschlerovi)
|neděle 29. 3.
|14.30
|Exhibice
Česká nominace na MS v krasobruslení 2026 v Praze
Na světovém šampionátu v Praze se představí hned dva české sourozenecké páry – Natálie a Filip Taschlerovi a Kateřina s Danielem Mrázkovými. Obě dvojice pomýšlejí na umístění v elitní desítce.
Kde sledovat MS v krasobruslení 2026 v Praze?
Přímé přenosy MS v krasobruslení 2026 nabídne stanice ČT sport, případně online platforma ČT sport Plus. Další možností je vysílání Eurosportu nebo streamovací služba HBO Max.
Vstupenky na MS v krasobruslení 2026 v Praze
Vstupenky na domácí šampionát pořídíte v sítích ticketportal a ticketmaster. Lístky rychle mizí, s nákupem proto příliš neváhejte.
České a československé medaile v krasobruslení na mistrovství světa
Většina historických úspěchů se datuje ještě do dob Československa. V éře samostatného českého státu jsme vybojovali jedinou medaili, když v roce 1995 zvítězila v Birminghamu sportovní dvojice Radka Kovaříková a René Novotný. Úplně první cenný kov pak získali roku 1927 manželé Eliška a Oskar Hoppeovi, kteří získali bronz.
První zlato vybojovala v roce 1949 Ája Vrzáňová, která titul o rok později obhájila. V 60. letech kralovali tancům na ledě sourozenci Eva a Pavel Romanovi, kteří v letech 1962 – 1965 získali čtyři zlaté medaile. Přelom 60. a 70. let patřil fenoménu Ondreji Nepelovi, jenž na MS vybojoval dvě stříbra a tři zlata. Celkově čeští a českoslovenští reprezentanti posbírali v krasobruslení 20 medailí.
|Ročník
|Umístění
|Disciplína
|1927
|3. místo - Eliška Hoppeová, Oskar Hoppe
|VJ páry
|1948
|3. místo - Jiřina Nekolová
|VJ žen
|1949
|1. místo - Ája Vrzáňová
|VJ žen
|1950
|1. místo - Ája Vrzáňová
|VJ žen
|1958
|2. místo - Věra Suchánková, Zdeněk Doležal
|VJ páry
|1962
|2. místo - Karol Divín
|VJ mužů
|1962
|1. místo - Eva Romanová, Pavel Roman
|TP
|1963
|1. místo - Eva Romanová, Pavel Roman
|TP
|1964
|1. místo - Eva Romanová, Pavel Roman
|TP
|1965
|1. místo - Eva Romanová, Pavel Roman
|TP
|1964
|3. místo - Karol Divín
|VJ mužů
|1967
|3. místo - Hana Mašková
|VJ žen
|1968
|3. místo - Hana Mašková
|VJ žen
|1969
|2. místo - Ondrej Nepela
|VJ mužů
|1970
|2. místo - Ondrej Nepela
|VJ mužů
|1971
|1. místo - Ondrej Nepela
|VJ mužů
|1972
|1. místo - Ondrej Nepela
|VJ mužů
|1973
|1. místo - Ondrej Nepela
|VJ mužů
|1992
|2. místo - Radka Kovaříková, René Novotný
|VJ páry
|1995
|1. místo - Radka Kovaříková, René Novotný
|VJ páry