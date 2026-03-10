Předplatné

MS v krasobruslení 2026: program, výsledky, vstupenky, kdy startují Češi?

Na mistrovství světa v krasobruslení byly k vidění úžasné kreace.
Na mistrovství světa v krasobruslení byly k vidění úžasné kreace.Zdroj: profimedia.cz
Hvězdné francouzské krasobruslařské duo Gabriella Papadakisová - Guillaume Cizeron
Hvězdné francouzské krasobruslařské duo Gabriella Papadakisová - Guillaume Cizeron
Na mistrovství světa v krasobruslení byly k vidění úžasné kreace.
Na mistrovství světa v krasobruslení byly k vidění úžasné kreace.
Sourozenci Taschlerovi na olympiádě v Itálii
Kazach Michajl Šajdorov slaví zlatou medaili v krasobruslení
Alysa Liuová.
Krasobruslení
Už 24. března se světové krasobruslení přesune do Prahy. O2 arena totiž hostí mistrovství světa a přivítá ty nejlepší z nejlepších. Do pořadí budou chtít promluvit i čeští zástupci, sourozenci Mrázkovi a Taschlerovi, kteří mají o motivaci před domácím publikem postaráno. Kompletní přehled informací naleznete v tomto článku.

MS V KRASOBRUSLENÍ 2026 V PRAZE
KDY?24. - 29. března 2026
KDE?O2 Aréna, Praha
ČESKÁ ÚČASTNatálie Taschlerová a Filip Taschler, Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek

Program MS v krasobruslení 2026 v Praze

ČasDisciplínaVýsledek
středa 25. 3.
11.00Ženy – krátký program 
18.15Sportovní dvojice – krátký program 
čtvrtek 26. 3.
10.45Muži – krátký program 
18.15Sportovní dvojice – volné jízdy 
pátek 27. 3.
11.00Taneční páry – rytmické tance 
18.00Ženy – volné jízdy 
sobota 28. 3.
12.30Muži – volné jízdy 
18.30Taneční páry – volné tance
(Mrázkovi, Taschlerovi)		 
neděle 29. 3.
14.30Exhibice 

Česká nominace na MS v krasobruslení 2026 v Praze

Na světovém šampionátu v Praze se představí hned dva české sourozenecké páry – Natálie a Filip Taschlerovi a Kateřina s Danielem Mrázkovými. Obě dvojice pomýšlejí na umístění v elitní desítce.

Kde sledovat MS v krasobruslení 2026 v Praze?

Přímé přenosy MS v krasobruslení 2026 nabídne stanice ČT sport, případně online platforma ČT sport Plus. Další možností je vysílání Eurosportu nebo streamovací služba HBO Max.

Vstupenky na MS v krasobruslení 2026 v Praze

Vstupenky na domácí šampionát pořídíte v sítích ticketportal a ticketmaster. Lístky rychle mizí, s nákupem proto příliš neváhejte.

České a československé medaile v krasobruslení na mistrovství světa

Většina historických úspěchů se datuje ještě do dob Československa. V éře samostatného českého státu jsme vybojovali jedinou medaili, když v roce 1995 zvítězila v Birminghamu sportovní dvojice Radka Kovaříková a René Novotný. Úplně první cenný kov pak získali roku 1927 manželé Eliška a Oskar Hoppeovi, kteří získali bronz.

První zlato vybojovala v roce 1949 Ája Vrzáňová, která titul o rok později obhájila. V 60. letech kralovali tancům na ledě sourozenci Eva a Pavel Romanovi, kteří v letech 1962 – 1965 získali čtyři zlaté medaile. Přelom 60. a 70. let patřil fenoménu Ondreji Nepelovi, jenž na MS vybojoval dvě stříbra a tři zlata. Celkově čeští a českoslovenští reprezentanti posbírali v krasobruslení 20 medailí.

RočníkUmístěníDisciplína
19273. místo - Eliška Hoppeová, Oskar HoppeVJ páry
19483. místo - Jiřina NekolováVJ žen
19491. místo - Ája VrzáňováVJ žen
19501. místo - Ája VrzáňováVJ žen
19582. místo - Věra Suchánková, Zdeněk DoležalVJ páry
19622. místo - Karol DivínVJ mužů
19621. místo - Eva Romanová, Pavel RomanTP
19631. místo - Eva Romanová, Pavel RomanTP
19641. místo - Eva Romanová, Pavel RomanTP
19651. místo - Eva Romanová, Pavel RomanTP
19643. místo - Karol DivínVJ mužů
19673. místo - Hana MaškováVJ žen
19683. místo - Hana MaškováVJ žen
19692. místo - Ondrej NepelaVJ mužů
19702. místo - Ondrej NepelaVJ mužů
19711. místo - Ondrej NepelaVJ mužů
19721. místo - Ondrej NepelaVJ mužů
19731. místo - Ondrej NepelaVJ mužů
19922. místo - Radka Kovaříková, René NovotnýVJ páry
19951. místo - Radka Kovaříková, René NovotnýVJ páry

