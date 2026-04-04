Čechům hrozí obří trable s aklimatizací: Zkáza jako před 56 lety?
„Když jsme v Guadalajaře vystoupili z letadla, jako kdyby nám někdo hodil na nohy pytel písku,“ vzpomínal na zpackané MS 1970 obránce Migas. Zní to jako memento…
Čechoslováci před těmi 56 lety v Mexiku rupli všechny tři duely ve skupině a pakovali se domů. Dojeli mimo jiné na nedostatečnou aklimatizaci a hrozí to i partě kapitána Krejčího.
Při jejím cestovním plánu v grupě A (každý duel dělí 6 dnů, do dějiště zápasu poletí vždy 2 dny předem), to totiž není nic jako houska na krámě a řídký vzduch je sakra prevít! FIFA žene Čechy sehrát generálku do New Yorku, jenž leží v nadmořské výšce pouhých 10 metrů.
Následuje zase z befelu světové federace přesun na základnu týmu v Dallasu. Tam, ve výšce 147 nad mořem, si můžou našinci omrknout sídlo slavné seriálové rodiny naftařských magnátů Ewingů Southfork, leč bude to jejich jediná kratochvíle. Pak je totiž čeká skokové výškové peklo se začátkem právě v Guadalajaře. Však se podívejte…
Brutální výškové skoky
Zápas s J. Koreou (12. června) Z Dallasu (147 m) na Estadio Jalisco v Guadalajaře (1570 m, cirka vrchol Sněžky).
Zápas s JAR (18. června) Z Dallasu (147 m) na Mercedes-Benz Stadium v Atlantě (320 m, cirka sídlo FAČR na Strahově).
Zápas s Mexikem (25. června) Z Dallasu (147 m) na Estadio Azteca v Mexico City (2200 m, cirka hora Ostrý Roháč v Tatrách).
Projevy pobytu v řídkém vzduchu
- Nevolnost a nechutenství, žaludeční potíže, zvracení.
- Únava a slabost, nadměrná únava i při malé zátěži.
- Závratě, točení a bolest hlavy.
- Zvýšená srdeční frekvence a dušnost, srdce bije rychleji, aby kompenzovalo nedostatek kyslíku.
Prevence
- Pomalá aklimatizace
- Dostatek tekutin