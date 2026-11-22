Hororová smrt atleta Periše: Rodina odkryla, co se dělo před nástupem do léčebny!
Tragický konec bývalého chorvatského reprezentanta Kristiana Josipa Periše (†32) v záhřebské psychiatrické léčebně budí obrovské emoce. Na povrch stále vyplouvají nové detaily o osudném dni, kdy sportovec v zařízení zemřel. Zatímco odpoledne ještě v klidu spolupracoval a pomoc vyhledal dobrovolně, večer už ošetřovatelé popisují dramatický boj poté, co jim údajně vyhrožoval smrtí...
Celá tragédie odstartovala 21. října kolem druhé hodiny odpoledne, kdy se dvaatřicetiletý atlet ocitl ve špatném psychickém rozpoložení. Vystrašená rodina proto raději přivolala policii a jen o čtvrt hodiny později žádala také výjezd záchranářů, jelikož se Kristianův stav nijak nelepšil. Sám sportovec však nedělal žádné potíže a se zdravotníky dobrovolně odjel na psychiatrickou kliniku Sveti Ivan v záhřebské čtvrti Jankomir.
Že byl Periš zpočátku naprosto klidný, dokládají i následné kontroly strážců zákona přímo v areálu nemocnice. Když tam policisté dorazili po třetí hodině odpoledne, seděl sportovec poklidně na lavičce a nevykazoval sebemenší známky agrese. Při další policejní návštěvě v pět hodin už ležel přikurtovaný k lůžku a pod sedativy, načež ošetřující lékařka hlídce sdělila, že asistence policie není nutná.
Zlom nastal až ve večerních hodinách, o čemž nyní u výslechů promluvilo pět dalších zdravotníků, kteří se k případu vyjádřili vedle čtveřice obviněných. Podle chorvatského webu Index popsala jedna ze sester vypjaté chvíle, kdy atlet ještě nebyl pevně upoutaný: „Periš křičel, ať ho pustí, bránil se, plival a pokoušel se kousnout kolegy,“ uvedla. Další člen personálu si zase vybavil, jak sebou pacient nekontrolovaně škubal: „Snažil jsem se mu zklidnit nohy,“ vysvětloval vyšetřovatelům svou roli při zákroku.
Jiný z přítomných ošetřovatelů pak vypověděl, že se během vyhroceného zásahu musel personál potýkat také s verbálními útoky a výhrůžkami smrtí. „Křičel a vyhrožoval. Říkal nám, že si nás všechny zapamatoval, že jsme muslimové a že nás všechny pozabíjí,“ popsal slova rozrušeného pacienta.
Výpovědi zaměstnanců ale ostře kontrastují s kamerovým záznamem z osmé hodiny večerní, na který upozornil deník Jutarnji list. Záběry zachycují osmiminutový horor, při němž atleta zakleklo pět ošetřovatelů, uštědřovali mu rány pěstí i loktem do hrudníku a jeden mu držel přes obličej polštář.. Když se bezvládné tělo přestalo hýbat a personál polštář konečně odkryl. Pak zavládla panika. Periš už nedýchal a veškeré pokusy o oživení selhaly...