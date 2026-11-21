Atleta Periše (†32) zabili v léčebně: Šokující výpověď sestry!
Hovor, který si rodina mrtvého Kristiana Periše bude nejspíš navždy vyčítat. Příbuzní bývalého chorvatského reprezentanta kvůli jeho rozrušení zavolali policii i záchranáře, s nimiž někdejší atlet dobrovolně odjel do psychiatrické léčebny, kde ho později personál podle obžaloby ubil. Jeho sestra Mihaela (25) teď popsala mrazivé chvíle po bratrově smrti...
„Viděli jsme se naposledy v neděli a říkal mi, jak moc mě má rád, byl opravdu hodně emotivní. Nesmírně se těšil na to, že bude táta,“ vypověděla Perišova mladší sestra pro deník Jutarnji list. Jen o tři dny později byl Kristian hospitalizován v nemocnici, odkud volal matce mobilem jednoho z ošetřovatelů s tím, že by ho mohli pustit domů. Ve 23:14 ale Mihaelu kontaktovala matka, která jí oznámila, že Periš zemřel...
Rodina se ihned vypravila do Jankomiru, kde jim lékařka Silvana Jelavićová podle Mihaely tvrdila, že byl pacient agresivní a přestal dýchat po podání léku na uklidnění. Personál navíc nechtěl příbuzným dovolit vidět tělo s výmluvou, že je na pokoji s dalšími pacienty. Svolil až ve chvíli, kdy s Jelavićovou promluvila Mihaelina sestra, která je sama lékařkou.
„Když jsme vešli do pokoje, Kristian ležel nahý na posteli přikrytý prostěradlem, na sobě měl jen plenu. Snoubenka ho viděla ještě před námi, ale byla úplně mimo, ničeho si nevšimla, nejspíš kvůli obrovskému šoku,“ líčila Mihaela, podle které měl otec hned jasno o tom, co se dělo. „Odkryla jsem prostěradlo, kterým byl přikrytý. Táta hned řekl: Oni ho udusili,“ dodala.
Na bratrově těle podle svých slov spatřila drobné ranky pod rty, krev na zubech a velké stopy na krku. Jelavićová jim prý tvrdila, že zranění vznikla při intubaci. Kristianova maminka začala křičet, že jí zabili syna, a když se Mihaela pokoušela zjistit, co přesně se stalo, jiný lékař byl velmi odměřený. „Paní doktorka vám už všechno řekla!“ odsekl.
Chování lékařky Jelavićové navíc začalo být velmi podivné. Původně prý Mihaele tvrdila, že o podrobnostech smrti nemá moc informací, protože teprve nastoupila na noční směnu. Poté Perišové navrhla kávu ve Splitu, kde by jí mohla povyprávět, jak krásný den s Kristianem strávila.
„Těsně předtím řekla, že právě přišla na směnu. Takže to nesedí. Myslela si snad, že jsme tak otřesení, že si nedáme dvě a dvě dohromady?“ nechápala Mihaela, která si navzdory odporu personálu tělo svého bratra vyfotila. Snímky ukázala zmíněnému deníku, podle kterého je vidět krev na hlavě, modřiny na krku a pohmožděniny hrudníku. Předběžná soudnělékařská zpráva zmiňuje stopy po úderech na prsou.
S příliš vlídným chováním se prý rodina nesetkala ani na policii, kam Kristianova sestra dorazila hned druhý den, aby nahlásila podezření ze zanedbání péče s následkem smrti. Policistka údajně prohlásila, že mají spoustu práce a k zahájení vyšetřování potřebují pitevní zprávu. Ve chvíli, kdy se Mihaela zmínila o právníkovi, žena prý reagovala dost odměřeně: „Kdyby byl ten váš právník tak dobrý, už by tu teď stál a podával by to oznámení on, a ne vy.“
Rodinný advokát Leon Zrnić hned následující den podal trestní oznámení a požádal o zajištění kamerových záznamů a provedení inspekčního dohledu. Podivné věci se ovšem děly den po Kristianově smrti i v nemocnici, kam se obě jeho sestry vypravily pro zdravotnickou dokumentaci. Dostaly ale pouze Perišovy osobní věci a propouštěcí zprávu. Vedoucí oddělení jim prý řekla, že dokumentace byla odeslána do archivu.
Rodina navíc zažívá dvojitou bolest. Po Kristianově smrti se musí vypořádat také se ztrátou miminka, které se mělo Perišovi a jeho snoubence narodit. Partnerka bývalého atleta ale po tragédii o dítě přišla...