Marie Růžičková krátce před stěhováním: Zásadní rozhodnutí
Zbytek věcí už sbalila do krabic, přesto měl Vladimír Růžička (63) a dcera Lejla (7) teplou večeři. Paní Marie (38), choť olympijského šampiona z Nagana 1998, před stěhováním z baráku do bytu v Chomutově navíc stihla udělat ještě jeden zásadní krok.
»Růžova« manželka fanouškům vysvětlila, proč se rozhodla vrátit k černé barvě vlasů. „Už je mi vlastně jedno, jestli uslyším, že vypadám starší, přísnější, výraznější nebo extravagantnější. Možná ano. Ale tohle jsem prostě já. Barva vlasů nevypovídá nic o tom, jaký člověk jsem uvnitř. Černá ze mě nedělá přísnějšího člověka, stejně jako světlé vlasy ze mě nedělaly někoho jiného,“ napsala Maruška.
Láska bývalého hokejisty a trenéra zlatých hochů z mistrovství světa 2005 a 2010 dodala, že nebude poslouchat žádná doporučení a nebude se řídit tím, co se líbí ostatním. „Protože nakonec je nejdůležitější, abych se v tom, co vidím v zrcadle, poznávala a cítila se dobře sama se sebou. A v černé se tak cítím nejvíc,“ uzavřela úvahu černovláska.