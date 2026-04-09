Kdo po Rulíkovi převezme hokejový nároďák: Lojza vybral kouče
Nástupce Radima Rulíka (60) na střídačce české hokejové reprezentace? Všechno směřuje k tomu, že úspěšného trenéra nahradí dvojice mužů – Zdeněk Moták (61) s Pavlem Grossem (57)!
Rulík, kouč mistrů světa z Prahy 2024, po květnovém šampionátu ve Švýcarsku prchne Kladna. Šéf svazu Alois Hadamczik má prý ale náhradu. V mých očích vybráno. Vedeme jednání. Někteří jsou vázáni v klubech. Záleží, jak se domluvíme,“ řekl Blesku.
Dle informací redakce vsadí na zkušeného Motáka, dvojnásobného vítěze extraligy s Třincem a nynějšího lodivoda české dvacítky, plus česko-německého stratéga Grosse, jenž tu necelé tři sezony vedl (ne zrovna úspěšně) Spartu.
Eso proklouzlo
Zprvu se přitom nabízelo mnohem větší eso – dlouholetý kouč Švýcarů Patrick Fischer (50), jemuž po MS vyprší smlouva. Vyjít vstříc jeho finančním požadavkům ale asi nebylo reálné...
A že skutečně půjde o (český) trenérský pár, nasvědčují i Hadamczikova včerejší slova pro podcast Zimák v deníku Sport. „Dva tipy mám skoro domluvené. Potřebuju ale ještě schválení výkonného výboru. S jeho členy jsem o tom ještě ani nediskutoval,“ popsal Lojza, že si hledání Rulíkova nástupce vzal na triko sám.
Hadamczik se kroutí: Ještě koukáme!
Slunečné počasí evidentně rozjařilo i prezidenta Českého hokeje Aloise Hadamczika (73). Byť včera tvrdil, že nové trenéry pro reprezentaci už dávno zná, při následných otázkách Blesku jen celý vysmátý kalil vodu.
Povedou nároďák Moták s Grossem?
„Moták má dvacítku a Gross je někde v Německu, ne?“ (úsměv)
Gross je bez angažmá a k dvacítkám prý lovíte Nedvěda ze Sparty.
„Jarda Nedvěd k juniorům? Pokud vím, tak ten má extraligu. Chtěli jsme ho na svaz, ale zatím s ním nikdo nejedná.“
Zkoušel jste oslovit také Varaďu?
„Nezkoušel. Nemůže mít čtvrtou smlouvu (Varaďa předčasně skončil v Třinci, Pardubicích i Vítkovicích – pozn. red.). To by byl dobrý důchod... (smích) Ani Hořavovi jsem nevolal. My potřebujeme klidnou sílu. Kouče, co ukočíruje českou mentalitu.“
Kdo by to tak mohl být?
„Koukáme se ještě do Švýcarska.“
Na kouče nároďáku Fischera, který tam po 11 sezonách skončí?
„Tam není jen Fischer, máme i české trenéry (v Bernu dělá asistenta Pavel Rosa – pozn. red.). Ale vy jste nějakej zvědavej!“ (smích)
Taky budu brzo starej... Ale ještě poslední dotaz: Skončí po sezoně i generální manažer Šlégr, který majetkově vstoupil do Litvínova?
„Ano, výkonný výbor změnil názor. Nechce nikoho, kdo by byl vázaný v klubu.“