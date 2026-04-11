Bijec Procházka před životní bitvou odhalil detaily vztahu: 12 rozchodů!
Kdekdo by nad dvanácti rozchody mávl rukou a řekl si, že jde o typický toxický vztah. V případě českého zápasníka UFC Jiřího Procházky (33), jenž se tolikrát rozešel se svou těhotnou partnerkou Kamilou, to byla součást jeho cesty k prozření, jaký poklad doma má.
„Uvědomil jsem si to poté, co jsem se s ní mnohokrát rozešel. Uvědomil jsem si, že je přede mnou spousta práce, spousta toho, co s ní chci zažít. Protože bez ní nejsem ten muž, jakým chci být,“ vyznal se v podcastu Adin Live Procházka, kterého čeká zítra (5:00, Nova Sport 6) v duelu o titul Novozélanďan Ulberg.
Slzy pro dceru
Vztah jako na houpačce už je minulost. S Kamilou každou chvíli očekává příchod dcery na svět. I proto Jiřího zahrnula organizace UFC před turnajem dárečky pro jeho prvorozeného potomka. Z tašky vybalil dětské bodýčko i polštář ve tvaru pásu šampiona. „Domů přinesu i ten pravý,“ slíbil se slzami v očích chlap jako hora.