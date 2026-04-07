Procházka vs. Ulberg - datum a čas, hlavní karta, kde sledovat UFC 327 živě?

Jiří Procházka dokázal ve třetím kole svého amerického soupeře zničit
Jiří Procházka má za sebou vysokohorský kemp v Mexiku, už v dubnu se utká o titul UFC s Carlosem Ulbergem
Jiří Procházka si v UFC znovu zabojuje o titul
Příští soupeř Jiřího Procházky v UFC, Carlos Ulberg, má zajímavý životopis
V noci ze soboty na neděli se uskuteční turnaj smíšených bojových umění UFC 327, kterému vévodí bitva Jiřího Procházky s Carlosem Ulbergem o titul v polotěžké váze. Bude rodák z Hostěradic slavit velkolepý triumf a znovu usedne na trůn této divize? Hlavní karta turnaje startuje ve 3:00. Podrobnosti o turnaji UFC 327 naleznete v článku.

Datum: neděle 12. dubna 2026

Čas: cca 03:00 SEČ

Místo: Kaseya Center, Miami (USA)

TV přenos: Nova Sport 6, ONLINE na webu iSport

UFC 327: program a hlavní karta turnaje

Vrcholem galavečera UFC 327 je souboj Jiřího Procházky s Carlosem Ulbergem, kteří se utkají o uvolněný pás polotěžké divize. Druhým titulovým střetem měl být duel v muší váze mezi Joshuou Vanem a Tatsurem Tairou, zápas byl však bohužel kvůli zranění prvně jmenovaného zrušen.

Hlavní karta
Jiří Procházka (ČR) vs. Carlos Ulberg (Nový Zéland)Light Heavyweight (titulový zápas)
Azamat Murzakanov (Rus.) vs. Paulo Costa (Bra.)Middleweight
Curtis Blaydes (USA) vs. Josh Hokit (USA)Heavyweight
Dominick Reyes (USA) vs. Johnny Walker (Bra.)Light Heavyweight
Prelims
Patricio Pitbull (Bra.) vs. Aaron Pico (USA)Featherweight
Cub Swanson (USA) vs. Nate Landwehr (USA)Featherweight
Mateusz Gamrot (Pol.) vs. Esteban Ribovics (Arg.)Lightweight
Kevin Holland (USA) vs. Randy Brown (Jam.)Welterweight
Tatiana Suarezová (USA) vs. Loopy Godinezová (Mex.)Women's Strawweight
Kelvin Gastelum (USA) vs. Vicente Luque (Brazílie)Middleweight

Procházka vs. Ulberg: Bitva o uvolněný trůn polotěžké váhy

Titulová bitva nabídne střet dvou elitních postojářů. Český „samuraj“ baví diváky MMA po celém světě a jeho zápasy nikdy nekončí na body. Procházka těží ze svého nečitelného stylu, kterým soupeře nutí k přestřelkám. V nich pak uplatňuje mimořádnou odolnost a tvrdost úderů.

Novozélandský Carlos Ulberg je z jiného těsta. Dokáže zápas lépe kontrolovat, přesto platí za obávaného knokautéra. Aktuálně si drží působivou sérii devíti vítězství v řadě.

Posledních 5 zápasů Jiřího Procházky

Třiatřicetiletý bojovník z Hostěradic má na kontě 32 výher, 5 proher a 1 remízu. Trénuje v brněnském Jetsaam Gymu pod vedením Martina Karaivanova a Jaroslava Hovězáka. V UFC absolvoval osm duelů s bilancí šesti výher a dvou porážek. Patří k nejatraktivnějším zápasníkům organizace a většina jeho vítězství mu vynesla bonus za Výkon večera. Naposledy v kleci čelil Khalilu Rountreemu; ačkoliv dlouho tahal za kratší konec, ve třetím kole rozpoutal svůj pověstný chaos a soupeře tvrdě ukončil.

Jiří Procházka zůstává jediným Čechem, který v prestižní lize získal titul. Šampionem polotěžké váhy se stal na galavečeru UFC 275, kde donutil ke vzdání Glovera Teixeiru.

DatumUdálostZápas
5. 10. 2025UFC 320Jiří Procházka vs. Rountree Jr. (TKO)
18. 1. 2025UFC 311Jiří Procházka vs. Jamahal Hill (TKO)
30. 6. 2024UFC 303Jiří Procházka vs. Alex Pereira (TKO)
14. 4. 2024UFC 300Jiří Procházka vs. Aleksandar Rakič (TKO)
11. 11. 2023UFC 295Jiří Procházka vs. Alex Pereira (TKO)

Kde sledovat Procházka vs. Ulberg živě v TV?

Přímý přenos turnaje UFC 327 včetně zápasu Jiřího Procházky s Carlosem Ulbergem vysílá v Česku stanice Nova Sport 6. Zápas Jiřího Procházky přijde na řadu ke konci turnaje. Hlavní karta začíná 12. dubna od 3:00 SEČ. Průběh můžete sledovat ONLINE na webu iSport.

Další možností je sledování sázkové kanceláře TV Tipsport. Podmínkou je mít aktivní účet a vsazený tiket.

Jak naladit Nova Sport 6?

SpolečnostBalíčekCena za měsíc
OneplayExtra Sport499 Kč (pro zákazníky O2)
T-MobileM Plus

L Plus		199 Kč/měsíc (platí prvních 6 měsíců)
VodafoneVodafone TV Lite & Sport299 Kč
SkylinkKombi+199 Kč (cena za první 3 měsíce)
TellySport390 Kč (cena za první 3 měsíce)

Fury vs. Usyk * Elektrokola * Elektrokoloběžky na Heureka.cz

