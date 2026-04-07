Procházka vs. Ulberg - datum a čas, hlavní karta, kde sledovat UFC 327 živě?
V noci ze soboty na neděli se uskuteční turnaj smíšených bojových umění UFC 327, kterému vévodí bitva Jiřího Procházky s Carlosem Ulbergem o titul v polotěžké váze. Bude rodák z Hostěradic slavit velkolepý triumf a znovu usedne na trůn této divize? Hlavní karta turnaje startuje ve 3:00. Podrobnosti o turnaji UFC 327 naleznete v článku.
UFC 327: Procházka vs. Ulberg
Datum: neděle 12. dubna 2026
Čas: cca 03:00 SEČ
Místo: Kaseya Center, Miami (USA)
TV přenos: Nova Sport 6, ONLINE na webu iSport
UFC 327: program a hlavní karta turnaje
Vrcholem galavečera UFC 327 je souboj Jiřího Procházky s Carlosem Ulbergem, kteří se utkají o uvolněný pás polotěžké divize. Druhým titulovým střetem měl být duel v muší váze mezi Joshuou Vanem a Tatsurem Tairou, zápas byl však bohužel kvůli zranění prvně jmenovaného zrušen.
|Hlavní karta
|Jiří Procházka (ČR) vs. Carlos Ulberg (Nový Zéland)
|Light Heavyweight (titulový zápas)
|Azamat Murzakanov (Rus.) vs. Paulo Costa (Bra.)
|Middleweight
|Curtis Blaydes (USA) vs. Josh Hokit (USA)
|Heavyweight
|Dominick Reyes (USA) vs. Johnny Walker (Bra.)
|Light Heavyweight
|Prelims
|Patricio Pitbull (Bra.) vs. Aaron Pico (USA)
|Featherweight
|Cub Swanson (USA) vs. Nate Landwehr (USA)
|Featherweight
|Mateusz Gamrot (Pol.) vs. Esteban Ribovics (Arg.)
|Lightweight
|Kevin Holland (USA) vs. Randy Brown (Jam.)
|Welterweight
|Tatiana Suarezová (USA) vs. Loopy Godinezová (Mex.)
|Women's Strawweight
|Kelvin Gastelum (USA) vs. Vicente Luque (Brazílie)
|Middleweight
Procházka vs. Ulberg: Bitva o uvolněný trůn polotěžké váhy
Titulová bitva nabídne střet dvou elitních postojářů. Český „samuraj“ baví diváky MMA po celém světě a jeho zápasy nikdy nekončí na body. Procházka těží ze svého nečitelného stylu, kterým soupeře nutí k přestřelkám. V nich pak uplatňuje mimořádnou odolnost a tvrdost úderů.
Novozélandský Carlos Ulberg je z jiného těsta. Dokáže zápas lépe kontrolovat, přesto platí za obávaného knokautéra. Aktuálně si drží působivou sérii devíti vítězství v řadě.
Posledních 5 zápasů Jiřího Procházky
Třiatřicetiletý bojovník z Hostěradic má na kontě 32 výher, 5 proher a 1 remízu. Trénuje v brněnském Jetsaam Gymu pod vedením Martina Karaivanova a Jaroslava Hovězáka. V UFC absolvoval osm duelů s bilancí šesti výher a dvou porážek. Patří k nejatraktivnějším zápasníkům organizace a většina jeho vítězství mu vynesla bonus za Výkon večera. Naposledy v kleci čelil Khalilu Rountreemu; ačkoliv dlouho tahal za kratší konec, ve třetím kole rozpoutal svůj pověstný chaos a soupeře tvrdě ukončil.
Jiří Procházka zůstává jediným Čechem, který v prestižní lize získal titul. Šampionem polotěžké váhy se stal na galavečeru UFC 275, kde donutil ke vzdání Glovera Teixeiru.
|Datum
|Událost
|Zápas
|5. 10. 2025
|UFC 320
|Jiří Procházka vs. Rountree Jr. (TKO)
|18. 1. 2025
|UFC 311
|Jiří Procházka vs. Jamahal Hill (TKO)
|30. 6. 2024
|UFC 303
|Jiří Procházka vs. Alex Pereira (TKO)
|14. 4. 2024
|UFC 300
|Jiří Procházka vs. Aleksandar Rakič (TKO)
|11. 11. 2023
|UFC 295
|Jiří Procházka vs. Alex Pereira (TKO)
Kde sledovat Procházka vs. Ulberg živě v TV?
Přímý přenos turnaje UFC 327 včetně zápasu Jiřího Procházky s Carlosem Ulbergem vysílá v Česku stanice Nova Sport 6. Zápas Jiřího Procházky přijde na řadu ke konci turnaje. Hlavní karta začíná 12. dubna od 3:00 SEČ. Průběh můžete sledovat ONLINE na webu iSport.
Další možností je sledování sázkové kanceláře TV Tipsport. Podmínkou je mít aktivní účet a vsazený tiket.
Jak naladit Nova Sport 6?
|Společnost
|Balíček
|Cena za měsíc
|Oneplay
|Extra Sport
|499 Kč (pro zákazníky O2)
|T-Mobile
|M Plus
L Plus
|199 Kč/měsíc (platí prvních 6 měsíců)
|Vodafone
|Vodafone TV Lite & Sport
|299 Kč
|Skylink
|Kombi+
|199 Kč (cena za první 3 měsíce)
|Telly
|Sport
|390 Kč (cena za první 3 měsíce)