Drahých lístků neubývá: Nezájem o Jirku?
Před nedělním titulovým zápasem s Novozélanďanem Ulbergem Jiří Procházka (33) cenil zuby: „Budu ho lovit, protože nemá rád tlak.“ No, na tlak z tribun se český samuraj spoléhat nemůže.
Organizátoři floridského turnaje UFC 327 totiž nastavili nezvykle vysoké ceny – i po zlevnění vyjde jeden lupen v rozmezí pěti a dvaceti tisíc korun. Aréna Kaseya Center pro dvacet tisíc nadšenců tak bude asi zaplněná maximálně ze tří čtvrtin. Ani vrchol programu v podobě Jirkova titulového zápasu na tom nic nezmění.
OKTAGON 86
Oktagon překračuje další hranice a vstupuje do Polska! Turnaj v Netto Areně začne v sobotu 11. 4. od 18 hodin. Živě sledujte na www.oktagon. tv nebo na Premier Sport 3.
UŽ V SOBOTU!