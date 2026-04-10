Drahých lístků neubývá: Nezájem o Jirku?

Autor: sm
Na Procházku tentokrát vyprodáno nebude.

Před nedělním titulovým zápasem s Novozélanďanem Ulbergem Jiří Procházka (33) cenil zuby: „Budu ho lovit, protože nemá rád tlak.“ No, na tlak z tribun se český samuraj spoléhat nemůže.

Organizátoři floridského turnaje UFC 327 totiž nastavili nezvykle vysoké ceny – i po zlevnění vyjde jeden lupen v rozmezí pěti a dvaceti tisíc korun. Aréna Kaseya Center pro dvacet tisíc nadšenců tak bude asi zaplněná maximálně ze tří čtvrtin. Ani vrchol programu v podobě Jirkova titulového zápasu na tom nic nezmění.

Témata:  blesksportoktagonJiří ProcházkaOktagon MMAPolskoPremier Sport 3Kaseya Center

Související články



Články odjinud