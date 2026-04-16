Soud Maradonovy smrti je zpět, rodina chce: Všechny pozavírat!
Bylo roku 2020 o legendu kopané Diega Maradonu (†60) v jeho posledních dnech nedostatečně pečováno? To je předmětem druhého soudního procesu. A právník Diegovy rodiny Fernando Burlando žádá nejpřísnější trest!
Ten hrozí hned sedmi zdravotníkům, kteří se o božského Diega starali. „Požádáme o zatčení všech a nejdelší možný trest, tedy 25 let vězení,“ má jasno Burlando a dodává: „Jejich odsouzení je na spadnutí.“ No, tak růžové to pro Maradonovu stranu není. Jelikož jedna ze soudkyň se loni účastnila natáčení dokumentu o případu, muselo být vyšetřování zastaveno a vráceno na začátek.
„Proces byl přerušený kvůli naprosté neschopnosti státu,“ zlobí se právník jedné z obžalovaných Mischanchuk. Diegův exparťák z reprezentace Batistuta je každopádně na straně rodiny: „Zemřel sám, jako pes.“ Prokáže se nedostatečná péče?
Kdo čelí obžalobě?
- Leopoldo Luque – neurochirurg
- Agustina Cosachovová – psychiatrička
- Ricardo Almirón – ošetřovatel
- Mariano Perroni – vrchní zdravotní bratr
- Carlos Díaz – psychoterapeut
- Nancy Forliniová – ředitelka agentury domácí péče
- Pedro Di Spagna – lékař