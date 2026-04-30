O konci lyžařských trenérů Ledecké věděl jen moderátor Dusík: Chyba je na jejich straně
Šéfredaktor Redakce Sportu ČT Michal Dusík (54) moderoval akci v Berouně,
kde ještě před jejím začátkem s Ledeckou pořídil rozhovor do sportovních zpráv ČT. Ester se mu tam o trenérech rozpovídala, jako by se nechumelilo. Jak viděl mediální šprťouchlata týmu Ledecké?
Michale, celé je to takové zvláštní, že?
„Hlavně bych chtěl říct, že jsem na akci nebyl za Českou televizi.“
Dobře. Jen jste tam tedy pro Českou televizi pořizoval s Ester rozhovor…
„A na tiskovce jsem se pak zeptal ohledně změn na úplně stejnou otázku.“
Jenže už bez konkrétní odpovědi.
„Já ovšem nebyl v roli, abych ji do něčeho tlačil.“
To jo. Byl jste konferenciér.
„Chyba komunikace byla na jejich straně. Říkal jsem jim rovnou, aby
to na tiskovce prezentovali stejně jako mně do televize.“
Za kterou jste tam vlastně nebyl.
„Říkal jsem, že musejí počítat, že se na to pak lidi budou ptát.“
Hmmm.
„I mamince Ester Zuzaně jsem říkal, že by to měli říct. Nebo aby rozdali novinářům ještě tiskovou zprávu.“
To je dobře, že jste kolegiální...
„Na tiskovce jsem jí šanci dal, aby něco řekla. Neřekla. Pak nikoho nenapadne se doptávat dál.“
Přesně.
„Rozhovor jsme předtáčeli kolem jedenácté a vysílal se ve 12:30. To už všichni o změnách z e-mailu věděli. Musel jsem to tam mít.“
No právě.
„Jen opakuji. Nebyl jsem na tiskovce jako její mluvčí, ale moderátor, který tam není od toho, aby jí něco podsouval.“
Já vím.
„Jsem v mlýnských kamenech.“
Vypadá to tak.
„Ani jsem to nedělal za peníze. Nejsem zaplacený.“
Aha. Tak proč?
„Ester mě o to požádala. Máme spolu dobré vztahy. Neměl jsem s tím problém.“