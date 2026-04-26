Před 30 lety získal titul na MS. Vídeň byla můj vrchol, říká Kučera. Co dnes dělá?
Svůj nejlepší šampionát zakončil trefou do opuštěné branky na 5:3. Zpečetil zisk titulu mistrů světa po jedenácti letech a první zlato pro samostatný český tým. „Nejdůležitější byl gól, co dal Martin Procházka,“ zmínil Jiří Kučera vítězný zásah ve finále s Kanadou. Na připomínání vlastních zásluh ho neužije. Do rozhovoru se mu zprvu taky moc nechtělo. Nicméně třicet let od Vídně 1996 byl pádný důvod. Jeden z hlavních strůjců triumfu navíc nedávno vstoupil do klubu šedesátníků.
Bylo to jeho poslední mistrovství světa. Každý z českých útočníků vstřelil v turnaji gól. Jiří Kučera a taky Robert Lang jich dali pět, nejvíc v týmu. Poslední zásah si připsal poté, co sebral puk Paulu Kariyovi. Zlato pro něj po čtyřech bronzech znamenalo vrchol. Plzeňský rodák končil kariéru o pět let později a začal trénovat. Napětí ve velkém hokeji časem vyměnil za práci s dětmi v malém klubu. Jako svazový trenér se jim věnuje ve Spartaku Žebrák.
Dnešní mládí už vzývá jiné bohy, po Vídni přišla spousta dalších velkých momentů. Připomenete si občas finále proti Kanadě, v němž jste před 30 lety potvrdil první české zlato?
„Je to strašně dávno. Tam byl ale nejdůležitější gól, co dal předtím Martin Procházka na 4:3. Kanaďani to pak ještě zkoušeli. Nechali přeměřit hokejku Stanislavu Neckářovi, ale neuspěli. My pak hráli přesilovku.“
V té době se střídaly hokejové generace. Vy jste v reprezentaci začínal koncem 80. let, ve Vídni jste ve třiceti patřil ke starším hráčům. Co si vybavíte?
„Na všechno se vzpomíná až s odstupem času. Když se třeba naskytne příležitost jako tohle výročí. V té době jsem to tolik nevnímal. Vím, že tenkrát přijeli kluci z NHL. Ale když jste přímo u toho, prostě chcete hrát co nejlíp a vyhrát. Jako tým jsme si přáli udělat co nejlepší výsledek. Předtím jsme sbírali bronzy, takže Vídeň byla určitě můj vrchol.“
Zlato po jedenácti letech a první český titul mistrů světa znamenaly obrovský úspěch. Za celý turnaj jste neprohráli. Tušili jste, že by se něco takového mohlo povést?
„Jako hráč jsem to vnímal trochu jinak. Nejdete do toho s tím, že se něco dlouho nepodařilo. Tohle člověk v hlavě nenosí, k ničemu se neupíná. Ale je hezké, jakmile se to povede. Mně všechno pořádně docházelo až zpětně, jak o tom všude psali. Ještě s odstupem času, jakmile jsem na něco narazil v novinách, přečetl si třeba titulek, uvědomil jsem si: Aha, to je vlastně pravda.“ (směje se)
V té době se rodila nová zlatá generace. Cítili jste, že vzniká něco velkého?
„To ne. Ale česká a předtím československá reprezentace vždycky těžila z toho, že měla dobré gólmany. Když je vezmu zpátky: Holeček, Dzurilla, Králík, Břízka (Petr Bříza)… Ve Vídni jsme měli Edu (Romana) Turka. Vybavuju si, jak na něj jel Paul Kariya snad čtyřikrát nebo pětkrát sám. Nebo dřív, když chytal Hašánek (Dominik Hašek). Vláďa Růžička dal gól a my byli slavní, že jsme porazili Rusáky 1:0. Nároďák se vždycky opíral hlavně o gólmany.“
Roman Turek byl ve Vídni klíčem. Například sebral puk hráči z hokejky tak, že sáhl vstoje lapačkou na led, snad se ani neskrčil, a najednou ho v ní držel.