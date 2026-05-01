Manželka šampiona Oktagonu Kincla: Ostrá slova na účet Koktových!
Českem momentálně rezonuje video z domácnosti Ornelly (33) a Josefa (69) Koktových, na kterém hlava rodiny vulgárně nadává svým dětem. Někdejší manžel moderátorky Gabriely Partyšové (47) se sice snaží své chování lidem vysvětlit, ale řada lidí pro něj absolutně nemá pochopení. Stejně jako manželka MMA bijce Patrika Kincla.
„Já těmhle bulvárním postavičkám nikdy nevěnovala pozornost,“ začala Pavla, které její postoj někteří nevěřili, protože sledovala show Ruža pre nevestu. „Ale video těch dvou je ukázka toho, jak se chová totální lůza. I když se tak chová třeba v private jetu,“ rýpla si Kinclová do stylu života, jaký rodina vede.
„Jelikož tohle chování ke svému okolí, natož k dětem, z tebe totální lůzu dělá. A pardon, jen další totální lůza může tohle chování v komentářích omlouvat,“ vrtěla hlavou Pavla, která si věci dala do souvislosti. „Nejvíc mě na tom vlastně děsí, že produkty této výchovy budou s našimi dětmi chodit do školy, jezdit na tábory a podobně,“ povzdychla si na závěr s vědomím, že přístup rodičů k dětem se na jejich povahách i chování může značně podepsat.