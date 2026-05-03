Kukumberg zpátky mezi živými: Stříbrný vítěz
Letos stihl za Bratislavu nastoupit k 24 soutěžním utkáním. Po hrůzostrašné nehodě se ale priority změnily. Místo na ledě bojoval přímo o svůj život. A po finálovém rozuzlení slovenské ligy si nakonec nakráčel pro medaili i Roman Kukumberg mladší (21).
Necelý půlrok po děsivé autonehodě se ukázal na ledě. Hrát Roman Kukumberg pochopitelně nemohl, po prohraném rozhodujícím finále Slovanu Bratislava s Nitrou si ale došel pro stříbrnou medaili. „Stále se cítím líp a líp,“ popsal mladý hokejista pro Nový Čas.
Tleskalo i domácí publikum, vždyť slovenský útočník ležel s vážnými poraněními dlouho v umělém spánku. „Vyhrál nejdůležitější zápas v životě. Nic není důležité jako zdraví,“ usmíval se spoluhráč Královič, jenž Romana podpíral cestou pro »placku«.
Během finálové série Kukumbergovi neodolali hokeji a chodili se dívat na tribunu. Po pěti měsících dokáže mladík sám ujít pár kroků, komunikuje s okolím. „Takovou situaci nepřeji nikomu, to se ani nedá slovy popsat. Bylo to velmi obtížné období, protože Roman opravdu bojoval o život a jeho stav byl kritický. Byl v umělém spánku delší dobu, to jeho probouzení bylo postupné a ležel dva měsíce na posteli. Těžko se mi o tom mluví, ale jsme šťastní, že tento nejtěžší zápas zvládl. Rodina se raduje z každého malého pohybu a náznaku zlepšení,“ popisoval tehdy otec Roman, který synovi pomáhal s pohybem na invalidním vozíku.