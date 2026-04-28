Match-fixing na Slovensku: méně než v Česku, ale obří gratulace Javůrkovi. Co UEFA s Karvinou?
PŘÍMO Z BRATISLAVY | Na Slovensku jsou v boji proti match-fixingu dál než v Česku – takový je závěr úterní konference v Bratislavě. Nicméně za současnou kauzu Úklid si vysloužil Kamil Javůrek, integrity officer FAČR, kredit a spoustu gratulací. „Je to obrovský případ napříč ligami,“ uznale hodnotili jeho kolegové ze Slovenského fotbalového svazu před 160 účastníky ze všech koutů světa. Rezonujícím tématem byla i budoucnost Karviné, finalisty MOL Cupu s nadějí na podzimní účast v Evropě. ONLINE z fotbalové kauzy v Česku ZDE >>>
Je to jen vrchol ledovce, pro samotné rozkrývání a vytrhávání kořenů, jak říká Kamil Javůrek, vlastně – s notnou nadsázkou – malá věc. Přesto sílí, s postupem do květnového finále logicky.
Karviná, prostřednictvím primátora Jana Wolfa a záložníka Samuela Šiguta zapletená do kauzy o ovlivňování utkání, je totiž jeden zápas od jisté účasti v základní fázi Konferenční ligy. Porazí-li Jablonec v Hradci Králové, může slavit a snít dokonce o Evropské lize. Stejně jako loni Olomouc.
Jenže... UEFA samozřejmě dobře ví, co se v tuzemsku děje. A stejně jako Slezané (a další kluby ze spodku tabulky Chance Ligy) netrpělivě čeká na verdikt Etické komise FAČR. Do té doby se dá jen spekulovat o důsledcích.
„Všechna naše řízení samozřejmě UEFA monitoruje, ale její závěr ještě nemáme. Nejdříve si totiž vše musí projít naším řízením u Etické komise FAČR, aby se vědělo, jestli je klub něčím vinný, nebo není. Musíme to dotáhnout my,“ odpověděl Kamil Javůrek v Bratislavě na dotaz iSportu. „Víme, že to narušuje rozpis evropských soutěží, protože pokud by Karviná vyhrála MOL Cup, má jistou účast minimálně v základní fázi Konferenční ligy. Může být vyloučena, může to mít dopad na televizní práva a další a další navazující kroky... Je však třeba počkat,“ dodal integrity officer, na němž byla vidět spokojenost s probíhajícím vyšetřením, ale zároveň upřímný vděk české policii.
Slováci jsou na nule
Jak jsou na tom na Slovensku? „Dál než my,“ vypálil Javůrek. „Je to díky tomu, že se mohli infrastruktuře víc věnovat. Slovenský svaz měl většinou nula podezřelých zápasů za celou sezonu, zatímco nám chodily dva až tři reporty za víkend. Bohužel jsme v tomto ohledu patřili mezi lídry.“
Ne, nejde o překlep. Sousedé Čechů jsou v poslední době opravdu na nule. „Jsme na to hrdí,“ podotkl tamní integrity officer Jakub Čavoj. „Neznamená to však, že nemáme co dělat. Máme – a hodně. Ale to mají všechny země,“ pousmál se jeho kolega Jozef Hosmaj před účastníky z celé Evropy i USA.
Slováci co dva roky školí kolem stovky fotbalistů i fotbalistek, situace se zlepšila po roce 2018 a kauze Autobus, která rozkryla nekalosti u rozhodčích i delegátů. Svůj příběh v rámci prevence vypráví i někdejší záložník Ivan Hodúr, probíhá proces due diligence šetřící reálné vlastníky a sponzory klubů, natvrdo se pojmenovávají nelegální skupiny ze Singapuru, Číny, Ukrajiny, Balkánu... „Jsme propojení s osobami, které se nedají veřejně publikovat,“ naznačil Hosmaj.
Legendární je i přípravný duel Dolný Kubín-Rijeka, který skončil výhrou Chorvatů 14:0. Ve finále se zjistilo, že za celek ze Žilinského kraje nenastoupil ani jeden kmenový hráč. Organizátoři match-fixingu z řad srbské mafie iniciovali soukromý příjezd najatých aktérů, mač zfixlovali a odjeli.
V Česku se snad něco podobného brzy rovněž vymýtí. Nebo alespoň drtivě přistřihne.