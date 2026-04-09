Proti kamarádkám. S Češkami se cítím jako mezi svými, líčí maminka Bencicová
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Pokud byste v české šatně vyhlásili anketu o nejoblíbenější zahraniční tenistku, Belinda Bencicová (29) nebude mít konkurenci. Olympijská vítězka z Tokia a maminka dvouleté dcery Belly hovoří slovensky jak rodilá mluvčí, vlastní vilu v Bratislavě a udržuje výborné vztahy s hráčkami z bývalé federace. Svůj tenisový um ale dává ve prospěch rodného Švýcarska, které před čtyřmi lety dovedla až k triumfu v BJK Cupu. Provést ho do Final 8 hodlá i nyní, kdy jí v cestě stojí právě české kamarádky. V pátek rozehraje duel proti jedné z nich - Marii Bouzkové.
Ještě minulý týden jste bojovala na antuce v americkém Charlestonu. Jak vám je po těle?
„První dny jsem měla jet lag, přesouvala jsem se zase z antuky na beton. Nebylo to nic jednoduchého, ale už jsem se dobře vyspala a je mi fajn.“
Účast v Billie Jean King Cupu jste opět neodmítla. Kam patří tahle soutěž ve vaší kariéře?
„Hodně vysoko, už od juniorek je pro mě výjimečné, když mě nominují na nějakou týmovou soutěž, ať už to byl Hopman Cup nebo olympiáda. Pro mě je velká čest reprezentovat svou zemi. Fed Cup a Billie Jean King Cup hraji od čtrnácti let a stále je to pro mě speciální.“
Švýcarský tenis má za sebou hlavně díky Rogeru Federerovi výjimečnou éru, nyní jste jeho hlavní postavou vy. Je to svazující?
„Trochu ano. Roger, Stan Wawrinka a Martina Hingisová měli úžasné výsledky, takže je náročné nezklamat naše fanoušky a jejich očekávání. Na druhou stranu je velká čest, že můžu být zmiňovaná v jejich společnosti.“
Všechny české tenistky znáte velmi dobře. Můžete se o víkendu vůbec nějak překvapit?
„Trochu mě překvapila česká nominace. Myslela jsem, že bude hrát spíš Terka Valentová, protože mi přišlo, že pro Mery (Marii Bouzkovou) nebude úplně jednoduché cestovat z Bogoty sem, zvládnout časový posun a přesun z antuky na hard.“
S Bouzkovou jste se utkala jedinkrát v roce 2018. Pamatujete si ten zápas?
„Bylo to tuším v Las Vegas na malém ITF turnaji. Už je to dávno, moc si ze zápasu nevybavuju. Mery je ale velká bojovnice, dává do zápasů celé srdce, bude to určitě boj.“
V BJKC se změnil formát zápasů, druhý den se prvně bude začínat čtyřhrou, což by znamenalo, že možná nastoupíte ke dvěma zápasům, mezi kterými budete mít jen 30 minut pauzu. Co vy na to?
„Častokrát hraji singl a po něm ještě ten samý den debl. Ale ještě se mi nikdy nestalo, abych začínala deblem a pak šla na singl, takže to bude zajímavé. Bude to trochu i o taktice, jestli riskneme dát všechno do čtyřhry, nebo zvolíme jiné hráčky a singlistky se budou soustředit na dvouhru. Ale to můžeme rozhodnout až v pátek večer po prvních zápasech podle skóre.“
Jaký pro vás vlastně bude střet s Češkami? Všechny o vás mluví moc hezky.
„To je velmi milé, já je mám taky ráda. Není mezi námi jazyková bariéra, automaticky se s Češkami a Slovenkami na turnajích cítím jako se svými. Je to velmi hezké, s každou Češkou mám opravdu pěkný vztah.“
Je legrační hrát proti Báře Strýcové při jejím debutu v roli kapitánky? Napadlo by vás někdy, že tak temperamentní žena bude zastávat takovou funkci?
„Myslím, že Bára ji bude dělat úplně skvěle. Má obrovské množství energie, které bude dávat celému týmu. Když šestkrát vyhrajete Billie Jean King Cup, zasloužíte si být kapitánkou. Moc jí to přeji a jsem ráda, že ji takhle zažiju, protože si občas píšeme o dětech a všem možném, ale už dávno jsme se osobně nepotkaly. Jsem ráda, že ji zase vidím.“
V českém týmu figuruje také Markéta Vondroušová, kterou jste porazila ve finále olympiády v Tokiu 2021.
„Známe se už dlouho, rády si pokecáme. Zápas na olympiádě nás mrzel, ale byly jsme i rády, že jsme obě vyhrály semifinále. Po něm jsme si řekly: Wow, super, aspoň máme jisté medaile. A tím, že vyhrála Wimbledon, nemusí být zase až tak smutná.“ (smích)
Vyměnila byste to s ní?
„Myslím, že to je dobré tak, jak to je. Samozřejmě bych ale taky ráda vyhrála grandslam. Markéta má úžasné výsledky, je to úžasná a kreativní hráčka. Když hraje, ráda ji sleduji.“
Českou jedničkou je Linda Nosková, kterou jste potkala poprvé ještě jako malé dítě v akademii ve Wollerau. Myslela jste si tehdy, že z ní může vyrůst elitní tenistka?
„U Melanie (Molitorové) jsme se viděly, když jsme tam trénovaly. Sledovala jsem proto celou její kariéru. Už tehdy bylo vidět, že má obrovský potenciál a hodně silovou hru. Závěr loňského roku měla skvělý a i letos se jí daří.“
Vy jste v žebříčku ještě o tři příčky před ní na 11. místě. Po narození dnes již dvouleté dcery Belly jste se vrátila zase mezi absolutní špičku. Změnilo vás mateřství hodně?
„Celý náš život se hodně změnil. Tenis už pro mě nemá tak velkou prioritu, jsem uvolněnější. Cestování s malou je sice náročnější, ale jsem moc ráda, že s ní můžu být každý den. Když se vzbudí, když ji dávám spát… Je to pro mě privilegium, že si můžu dovolit ji brát na cesty. Určitě nehraju navždy, kariéra někdy skončí, takže budeme mít doma rutinu.“
O stejné se loni pokoušela i Petra Kvitová, ale comeback se jí nevydařil. Sledovala jste ho?
„Jasné, jsme dobré kamarádky, jsme v kontaktu. Je to šampionka. Hodně jsme spolu trénovaly a potkávaly jsme se na turnajích i mimo kurt. Vím, jak funguje a jak se cítí. Teď porodila dvojčata, což mě velmi těší.“
Vaši rodiče pocházejí ze Slovenska, váš manžel a kondiční trenér Martin Hromkovič také. Prý hlavně kvůli němu máte v oblibě české pohádky a filmy.
„Jasné, hlavně na Vánoce u nás jedou pořád! (smích) Když jsme v Bratislavě, běží u nás Pelíšky, S tebou mě baví svět… Manžel je miluje, umí je snad nazpaměť.“