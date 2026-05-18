Boj o záchranu v lize przní rozhodčí: Kam se hrabe Horník!
Proti těmhle kujonům vypadá nekorunovaný král korupční aféry z roku 2004 Horník (74) jako literární vzor cudnosti Kája Mařík. Až se pamětníkům taškařic bývalého šéfa Žižkova vkrádá na mysl zvolání: „Ivane, tys byl břídil.“
Explozivní finále ligové grupy o záchranu, v níž se Ostrava a Dukla rvou o únik ze sestupové fekální jímky, przní rozhodčí. Od příští sezony nový šéf komise arbitrů Carlos Clos Gómez ze Zaragozy musí mít pocit, že si z něj jeho česká cháska dělá kozy. Zdědí po Kovaříkovi, kterému svaz nedal nový kontrakt, »španělskou« vesnici pod Řípem…
Duch Berbra
Zápas Teplice – Dukla (2:0). Sudí Berka, o němž každý ví, že je pohrobek stalinské hrůzovlády Romana Berbra, hnal Pražany proti svému kopci. Neuznaný gól Gilberta za stavu 0:0 kvůli ruce, jíž nikdo prokazatelně neviděl (ten kluk z Trinidadu hrál podle všeho pupkem), byl »majstrštyk«. Posvěcený Berkovým kolegou od videa Kocourkem. Podobně jako nefouknutá desítka za faul teplického Marečka na Gilberta. Dukláci bezmocně skřípali zuby a o 415 kilometrů dál na východ, na stadionu ve Vítkovicích, se jásalo.
Duel Baník – Zlín (2:0). Beneš vybavený píšťalkou vyhnal zlínského »Ševce« Černína za ruku – neruku od zápasového verpánku už ve 22. minutě a věnoval domácím fešáckou přesilovku. „Kuba neudělal nic vědomého. Za mě to nebylo na červenou kartu,“ huboval kouč poražených Bronislav Červenka. A takhle my si tady žijeme…