Jak bere Ledecká »přestup« svého ex k soupeřce Vonnové? Nejsme žádné kamarádky
Má svůj rozum, věří vlastní cestě. Individualita! Včera se sjezdařka Ester Ledecká (31) v rozhovoru pro Radiožurnál svěřila, že mezi soupeřkami nezná bratra! Alespoň ji tak nezabolelo u srdce, když vyšlo najevo, že její ex Mathieu Bailet (30) teď učí francouzsky legendu Lindsey Vonnovou (41).
Vždyť co vám na světě způsobí větší jizvu v srdci než to, když vám chlapa přebere kámoška? Tohle ale není ten případ. S americkou legendou ani ostatními rivalkami totiž Češka přátelské vztahy neudržuje. Vyznává individuální přístup!
„Jsou to fajn holky a normálně se bavíme, ale já prostě nejsem takový ten kamarádský typ,“ pravila Ester do éteru na Vinohradské 12. „Jsem v tomhle spíš jakoby trošku introvert. Myslím, že je výhoda v tom, že když se někdo rozseká, není to pro mě tak osobní,“ vysvětlovala ve studiu vlastní filozofii! Výjimkou jsou snad jedině »velká sestra« Italka Goggiaová nebo Slovinka Štuhecová.
Na ocet?
Že jí kluka vyfoukla právě Vonnová, může být Ledecké šumák. Sama fešného sjezdaře symbolicky odřachla, když mu nedávno podvědomě »věnovala« pár nábojů na střelnici. On se mezitím oddává koketování s ikonou sjezdařského sportu.
Před několika dny ho fotografové načapali, jak si s Lindsey, jež se stále vzpamatovává z těžkého pádu během olympiády, užívá radovánek v New Yorku. „Mají k sobě blízko. Jsou ve fázi sebepoznávání,“ řekl magazínu People zdroj. A Ester zůstala na ocet? Nebo ne?!