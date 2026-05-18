Krach tajné lásky Ledecké s Francouzem: Vyfoukla jí ho Vonnová

Ester Ledecká se ohlédla za uplynulou sezonou, co chystá do té další?

Zimní královna, avšak pod ledovou krustou bojovníka skrývá křehkou duši a holčičí srdce, které čas od času zahoří touhou po objetí nejen od milované maminky Zuzany. Jenže v lásce šampionce Ester Ledecké (30) pšenka nekvete!

„S chlapy to nemám lehké,“ přiznala už před časem trojnásobná olympijská medailistka. Slova se do puntíku vyplnila, když se v dubnu s »bouchačkou« v ruce svěřila: „Nic moc k vidění, jen obyčejná slovanská holka, která se vyrovnává s rozchodem.“

Jak teď Blesk vypátral, na střelnici do propadliště dějin poslala kluka z branže – sjezdaře Matthieu Baileta (30), k němuž zahořela niternými city po rozchodu s někdejším přítelem, tenistou Robinem Staňkem (27).

Surikata jako důkaz

Kdyby francouzský svalovec s lišáckým kukučem zašeptal do ouška „Je t‘aime“ Bardotce v nejlepších letech, podlomila by se jí kolena láskou. Do oka mu ale padla Ester! Bok po boku si užívali loňské prázdniny. Důkaz? Instagram.
Společný snímek mají jen v privátním archivu. Oba si totiž střeží soukromí jako surikaty mláďata. Právě plyšová šelma z čeledi promykovitých je prozradila z výletu za krásami hlavního města Nizozemska.

Ester ji měla ještě na letišti v kapse, pak už ji v ruce něžně svíral Matthieu. Nebo fotka z plavby po amsterdamských kanálech, kde Ester před zasněným Francouzem zapomněla mikinu. Nebo laškování v tramvaji, kde si oba vyměňovali kšiltovky.

Letní románek

Tenhle dosud utajený letní románek měl grády. Bailet nechyběl ani v dovolenkovém sídle Ledeckých na Lefkadě. Lyžařka ho tam vzala na oblíbenou skrytou plážičku, kde si mohli ruku v ruce vychutnávat západ slunce.

A protože si oba nedávno udělali kapitánský kurz, nechyběl elegantní skok z lodičky. V romantických kulisách, kde je půvabná Esterka jako doma!

Teď už je očividně po všem. Ledecká si krasavce představuje místo terče, on už mezitím vystřelil Amorův šíp jinde. V luxusní newyorské čtvrti Soho ho fotografové načapali na procházce se superstar Lindsey Vonnovou (41), která Češce »Frantíka« vyfoukla. Být poslední je někdy taky fajn!

Smutek Ester Ledecké poté, co nedokončila olympijský závod v super-G
Smutek Ester Ledecké poté, co nedokončila olympijský závod v super-G
Témata:  Olympijské hryNizozemskoInstagramláskaEster LedeckábleskLindsey VonnováSohoLefkada

Související články



Články odjinud