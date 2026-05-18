Krach tajné lásky Ledecké s Francouzem: Vyfoukla jí ho Vonnová
Zimní královna, avšak pod ledovou krustou bojovníka skrývá křehkou duši a holčičí srdce, které čas od času zahoří touhou po objetí nejen od milované maminky Zuzany. Jenže v lásce šampionce Ester Ledecké (30) pšenka nekvete!
„S chlapy to nemám lehké,“ přiznala už před časem trojnásobná olympijská medailistka. Slova se do puntíku vyplnila, když se v dubnu s »bouchačkou« v ruce svěřila: „Nic moc k vidění, jen obyčejná slovanská holka, která se vyrovnává s rozchodem.“
Jak teď Blesk vypátral, na střelnici do propadliště dějin poslala kluka z branže – sjezdaře Matthieu Baileta (30), k němuž zahořela niternými city po rozchodu s někdejším přítelem, tenistou Robinem Staňkem (27).
Surikata jako důkaz
Kdyby francouzský svalovec s lišáckým kukučem zašeptal do ouška „Je t‘aime“ Bardotce v nejlepších letech, podlomila by se jí kolena láskou. Do oka mu ale padla Ester! Bok po boku si užívali loňské prázdniny. Důkaz? Instagram.
Společný snímek mají jen v privátním archivu. Oba si totiž střeží soukromí jako surikaty mláďata. Právě plyšová šelma z čeledi promykovitých je prozradila z výletu za krásami hlavního města Nizozemska.
Ester ji měla ještě na letišti v kapse, pak už ji v ruce něžně svíral Matthieu. Nebo fotka z plavby po amsterdamských kanálech, kde Ester před zasněným Francouzem zapomněla mikinu. Nebo laškování v tramvaji, kde si oba vyměňovali kšiltovky.
Letní románek
Tenhle dosud utajený letní románek měl grády. Bailet nechyběl ani v dovolenkovém sídle Ledeckých na Lefkadě. Lyžařka ho tam vzala na oblíbenou skrytou plážičku, kde si mohli ruku v ruce vychutnávat západ slunce.
A protože si oba nedávno udělali kapitánský kurz, nechyběl elegantní skok z lodičky. V romantických kulisách, kde je půvabná Esterka jako doma!
Teď už je očividně po všem. Ledecká si krasavce představuje místo terče, on už mezitím vystřelil Amorův šíp jinde. V luxusní newyorské čtvrti Soho ho fotografové načapali na procházce se superstar Lindsey Vonnovou (41), která Češce »Frantíka« vyfoukla. Být poslední je někdy taky fajn!