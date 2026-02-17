Dojatá Vonnová: Ukázala prvotřídní servis v nemocnici
Na Hrách v Itálii chtěla zkusit štěstí. To se ale americké lyžařce Lindsey Vonnové (41) bohužel nedrželo ani trochu a po pádu na svahu jí údajně hrozila i amputace. Aktuálně má za sebou čtyři operace a čas na nemocničním lůžku ji přišli zpříjemnit její nejbližší, kteří o ni pečují jako o princeznu!
Místo touhy po medailích teď bojuje o záchranu nohy, úsměv ji ale neopouští! V nemocnici, kde po hororovém pádu stabilizovali její poraněnou končetinu masivním kovovým fixátorem, se těší péči jako na luxusním wellness pobytu.
Na videu, které ukázala fanouškům, je vidět její osobní »tým snů« v akci. Sestra a kamarádky jí přímo v posteli myjí a zaplétají vlasy, dělají jemnou masáž obličeje a s úsměvem ji dokonce krmí.
„Pomalu se vracím k životu,“ vzkazuje dojatá hvězda. „Jsem nesmírně vděčná přátelům, rodině, svému týmu a celému personálu, kteří mě vracejí zpátky k sobě samé,“ vyznala se šampionka na sociálních sítích. Dodala, že ji dojemné video, které sestříhala její sestra Karin, okamžitě rozplakalo a naplnilo její srdce láskou.
Olympijský sen sice nevyšel, ale sportovní neštěstí Lindsey rozhodně ukázalo, že má kolem sebe lidi, kteří ji umí být podporou a stojí při ní v každé chvíli.