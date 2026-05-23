Čtyřnásobný mistr světa Prost: Lupiči ho přepadli ve vlastní vile!

Autor: ČTK, sm
Motoristická legenda Alain Prost se stal terčem lupičů.

Čtyřnásobný mistr světa formule 1 Alain Prost utrpěl při loupežném přepadení v úterý ráno ve švýcarském Nyonu menší zranění hlavy. Informoval o tom deník Blick.

Do domu jednasedmdesátiletého Prosta vnikli maskovaní muži a jeden z nich bývalého pilota udeřil. Syn někdejšího francouzského závodníka jim po výhrůžkách dalším násilím otevřel trezor a lupiči s cennostmi uprchli.

Navzdory rozsáhlé pátrací akci nebyli pachatelé zatím zadrženi. Prostem, který šampionát formule 1 ovládl v letech 1985, 1986, 1989 a 1993, podle Blicku zážitek otřásl a z Nyonu odcestoval.

