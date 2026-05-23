Čtyřnásobný mistr světa Prost: Lupiči ho přepadli ve vlastní vile!
Čtyřnásobný mistr světa formule 1 Alain Prost utrpěl při loupežném přepadení v úterý ráno ve švýcarském Nyonu menší zranění hlavy. Informoval o tom deník Blick.
Do domu jednasedmdesátiletého Prosta vnikli maskovaní muži a jeden z nich bývalého pilota udeřil. Syn někdejšího francouzského závodníka jim po výhrůžkách dalším násilím otevřel trezor a lupiči s cennostmi uprchli.
Navzdory rozsáhlé pátrací akci nebyli pachatelé zatím zadrženi. Prostem, který šampionát formule 1 ovládl v letech 1985, 1986, 1989 a 1993, podle Blicku zážitek otřásl a z Nyonu odcestoval.
Témata: Formule 1, Nyon, Blick, vila, Alain Prost