Znásilnění v Schumacherově vile: Nečekaný verdikt!
Právní bitva, která se táhla dlouhých šest let, je definitivně u konce. Závodník Joey Mawson (30) čelil závažnému obvinění z brutálního znásilnění. K otřesnému činu mělo dojít přímo ve vile rodiny Schumacherových a údajnou obětí byla zdravotní sestra.
Bývalý australský jezdec byl nakonec zproštěn obvinění ze znásilnění ošetřovatelky legendárního Michaela Schumachera. K celému incidentu mělo dojít po večírku v luxusním sídle na břehu Ženevského jezera. Mawson od samého začátku vinu zarputile popíral, ačkoliv poškozené bezprostředně poté poslal omluvné zprávy.
„Vzbudila jsem se úplně nahá a vůbec nic jsem si z té noci nepamatovala,“ popsala u soudu zničená zdravotnice. Při rozbřesku prý vůbec netušila, co se vlastně stalo. Vedle ní se navíc na prostěradle objevily děsivé krvavé stopy. „Byl to můj šestý pracovní den v řadě. Neměla jsem čas se najíst a byla jsem strašně unavená,“ zaznělo z úst ženy v soudní síni.
Kolegové ji měli osudný večer odvést do nedaleké prázdné ložnice a uložit ji oblečenou do postele. Mawson byl následně obviněn z toho, že sprostě využil situace, proklouzl do pokoje a tvrdě spící ženu dvakrát znásilnil. Jenže soud ho nakonec pro nedostatek důkazů obvinění zprostil.
„Je to spravedlivý rozsudek. Konečně si může dělat plány do budoucna, když bylo jeho jméno očištěno,“ řekl Mawsonův právník Luc Vaney německému listu BILD. Bývalý závodník by se tak rád co nejdříve ukázal znovu na nějakém okruhu. To údajná oběť odcházela od soudu v slzách. „Cítím se hrozně. Nejdřív mě napadli, pak vyhodili z práce a teď mě soud v podstatě prohlásil za lhářku. Posledních šest let jsem si prošla peklem a soud se rozhodl ho neusvědčit pro nedostatek důkazů,“ vzlykala zdrcená žena.