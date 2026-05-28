Finskou legendu F1 na dovolené pobodali: Děsivé detaily
Uplynulo sotva pár dní od chvíle, kdy se fanoušci motorsportu dozvěděli o hrůzném přepadení legendárního Alaina Prosta v jeho vlastním domě. Teď přišla z Asie další šokující zpráva. Někdejší jezdec Ferrari Mika Salo (59) se stal terčem velmi zvláštního napadení!
Podivný zážitek si Mika odvezl z pobytu v Bangkoku. Když přecházel silnici po přechodu pro chodce, ucítil, jak se kolem něj prohnal motorkář a v tu chvíli ho něco zasáhlo do nohy. „Cítil jsem, jako kdyby mě něco udeřilo, ale vůbec jsem si neuvědomoval, co se vlastně stalo,“ popisoval finským médiím závodník. „Potom mi až kolemjdoucí řekl, že mi z nohy teče krev,“ líčil rodák z Helsinek, který se nejdřív snažil krvácení zastavit sám.
Po chvíli, když viděl, jak se mu bota plní krví, mu ale došlo, že tohle bez pomoci nezvládne. Taxikář z nedalekého vozu nakonec Sala naložil a okamžitě ho odvezl do nemocnice. Tam se napadený sportovec dozvěděl mrazivou věc. Doktoři potvrdili, že hluboké zranění bylo způsobeno nožem. „Řekli mi, že během toho večera a noci došlo v okolí k několika dalším případům s úplně stejnými zraněními,“ řekl Mika s tím, že pro jeho dovolenou je to obrovská komplikace.
„Bohužel nemohu plavat ani vlastně nic dělat,“ posteskl si bývalý závodník. „Většinu času musím trávit v hotelovém pokoji, protože v klimatizovaném prostředí se rána hojí lépe. Doktor mi také zakázal dlouhé procházky, ale jeden nebo dva kilometry ještě pohodlně zvládnu. Bolest naštěstí nemám a nepotřebuji ani léky, jen antibiotika, která mi lékař předepsal,“ uzavřel Salo s tím, že mu divoký zážitek naštěstí nezpůsobil šrámy na psychice a motocyklistů se od té doby nebojí.