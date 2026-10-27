Proč legendární Siegl haciendu prodal pod cenou? Exekutor chtěl dva miliony
Proč zadlužený bývalý fotbalista Horst Siegl prodal vilu jen za 19,1 »melounu«, když odhadní cena činila 28,3 milionu korun? Nic jiného mu v jeho tíživé situaci už asi nezbývalo...
Horsta nejvíc ze všeho pálily šílené úroky. Původní věřitelé si účtovali 7 % ročně plus úrok z prodlení 12,75 % – letos v lednu tak Siegl dlužil už přes 18 milionů! Tímhle tempem šlo každý měsíc o velké statisíce. Takže kdyby se exekuční dražba dál protahovala, výtěžek z prodeje baráku už by dluhy nejspíš nedokázal pokrýt.
Vyvolávací cena byla navíc stanovena na necelých 19 milionů korun a nikdo vám nezaručí, že se k odhadní ceně přiblížíte. Tím spíš, že od výsledné částky by se ještě musely odečíst náklady a odměny exekutora, které činily neskutečných 1 939 279 korun!